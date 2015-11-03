به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فرمانداری شهرستان کرج، دومین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری، که با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری البرز و معاونان برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری های تابعه استان البرز در فرمانداری کرج برگزار شد.

در این جلسه تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد بدری، مدیر کل امور اداری و مالی استانداری در این جلسه، گفت: کمیته های مالی و پشتیبانی فرمانداری ها باید از حداکثر توان ادارات مستقر در شهرستان برای اجرای انتخابات بهره ببرند تا هزینه های برگزاری انتخابات به حداقل برسد.

رضا عسگری، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ویژه شهرستان کرج و رییس ستاد انتخابات این کلانشهر نیز به ضرورت همکاری تنگاتنگ ادارات، مطابق قانون انتخابات تاکید کرده و گفت: تمامی پیش بینی های امور مالی و پشتیبانی انتخابات با تاکید بر محورهای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده است. لذا استفاده از توان نیروی انسانی ادارات و همچنین تجهیزات در اختیار آنها در اولویت است و تمامی ادارات مکلف به همکاری با ستاد انتخابات هستند.

محمدرضاکوچکی، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری کرج نیز در این جلسه، گزارشی در زمینه عملکرد کمیته مالی و پشتیبانی فرمانداری ویژه شهرستان کرج ارائه کرد و گفت: با توجه به گستره وسیع و تراکم بالای جمعیت در مرکز استان البرز، پیش بینی می کنیم که حدود ۷۰۰ شعبه اخذ رای در این کلانشهر خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: علاوه بر این، با توجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات در این کلانشهر، باید برای تامین تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان کرج، برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد و همچنین ادارات مستقر در این کلانشهر، همکاری لازم برای در اختیار گذاردن تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی کارآمد در برگزاری انتخابات را داشته باشند.

در این جلسه، همچنین در زمینه بکارگیری نیروهای کارآمد در اجرای انتخابات بحث و تبادل نظر شد.