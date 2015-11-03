۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

۷۰۰ شعبه اخذ رای در شهرستان کرج مستقر می‌شود

کرج - در دومین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان فرماندار کرج برگزار شد، موضوع استقرار ۷۰۰ شعبه اخذ رای در شهرستان کرج مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فرمانداری شهرستان کرج، دومین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری، که با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری البرز و معاونان برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری های تابعه استان البرز در فرمانداری کرج برگزار شد.

در این جلسه تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد بدری، مدیر کل امور اداری و مالی استانداری در این جلسه، گفت: کمیته های مالی و پشتیبانی فرمانداری ها باید از حداکثر توان ادارات مستقر در شهرستان برای اجرای  انتخابات بهره ببرند تا هزینه های برگزاری انتخابات به حداقل برسد.

رضا عسگری، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ویژه شهرستان کرج و رییس ستاد انتخابات این کلانشهر نیز به ضرورت همکاری تنگاتنگ ادارات، مطابق قانون انتخابات تاکید کرده و گفت: تمامی پیش بینی های امور مالی و پشتیبانی انتخابات با تاکید بر محورهای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده است. لذا استفاده از توان نیروی انسانی ادارات و همچنین تجهیزات در اختیار آنها در اولویت است و تمامی ادارات مکلف به همکاری با ستاد انتخابات هستند.

محمدرضاکوچکی، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری کرج نیز در این جلسه، گزارشی در  زمینه عملکرد کمیته مالی و پشتیبانی فرمانداری ویژه شهرستان کرج ارائه کرد و گفت: با توجه به گستره وسیع و تراکم بالای جمعیت در مرکز استان البرز، پیش بینی می کنیم که  حدود ۷۰۰ شعبه اخذ رای در این کلانشهر خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: علاوه بر این، با توجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات در این کلانشهر، باید برای تامین تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان کرج، برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد و همچنین ادارات مستقر در این کلانشهر، همکاری لازم برای در اختیار گذاردن تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی کارآمد در برگزاری انتخابات را داشته باشند.

در این جلسه، همچنین در زمینه بکارگیری نیروهای کارآمد در اجرای انتخابات بحث و تبادل نظر شد.

