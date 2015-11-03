به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سید مسعود جزایری معاون بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، در سخنانی با گرامیداشت ۱۳ آبان ماه و تبیین راهبردها و سناریوهای جدید آمریکایی ها برای تداوم دشمنی ها علیه انقلاب اسلامی و انتقام از ملت ایران گفت: آمریکایی ها طی ۳۷ سال گذشته برغم قطورشدن پرونده خیانت ها، جنایت ها و خباثت های خود علیه نظام و ملت ایران مأیوس و منفعل نظاره گر درخشندگی و پیشرفت جمهوری اسلامی شده است؛ اما شیطان همواره امیدوار است تا هدف خود را با دسیسه های جدید و پیچیده دنبال کند.

وی «نفوذ» را راهبرد امروز آمریکایی ها در جدال با نظام اسلامی تلقی و تصریح کرد: ۱۳ آبانماه فرصت ارزشمندی است که بایستی ضمن بازخوانی سیاهه‌ی دشمنی آمریکایی ها با ایران، پرده از نقشه ها و ترفندهای جدید و جدی آنان برای پی گیری منافع و اهداف اهریمنی خود در کشورمان برداشت، تا زانو زدن آمریکایی‌ها برابر عظمت، اقتدار و هوشمندی ملت ایران به واقعیت انکارناپذیر عصر حاضر تبدیل شود.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بااشاره به فصل الخطاب بودن نامه رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور و تایید مشروط برجام گفت: حراست از حسن اجرای سند تصویب شده برجام و عملیاتی کردن شروط رهبری معظم و نیز ملاحظات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی به مثابه یک وظیفه خطیر ملی، بیش از همگان، دولت محترم را مخاطب قرار می دهد.

وی افزود: تردیدی نیست هرگونه کم توجهی و غفلت از رصد اقدامات طرف مقابل و حساسیت نسبت به تحقق شروط موجود در سند نهایی برجام، روزنه نفوذی برای دشمن ایجاد می کند تا ازطریق آن بتواند منافع راهبردی ملت ایران را با مخاطره مواجه سازد.

سردار جزایری با اظهار نگرانی از به خطر افتادن منافع ملی در فرایند اجرای برجام درصورت عدم مراقبت های هوشمندانه خاطرنشان کرد: مسئولین محترم و صاحب نظران بایستی با هوشمندی و قاطعیت در برابر اظهارات مقامات آمریکایی موضع گیری بموقع داشته باشند تا مانع تفسیر وارونه و خارج از متن و به عبارتی القای تفسیر آمریکایی در اذهان عمومی دنیا شوند.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با تاکید بر ضرورت واکنش متقابل و هم سطح در قبال نقض عهد طرف مقابل در روند اجرایی شدن برجام خاطرنشان کرد: از هم اکنون در برخی از اظهارات مقامات آمریکایی نشانه هایی نگران کننده از نوع رویکرد و رفتار ایالات متحده در فرایند اجرای برجام آشکار شده است که در قبال آن ضروری است بدور از هرگونه انفعال به دفاع انقلابی از عزت و منافع ملی پرداخت و به طور صریح و شفاف به زیاده خواهی ها، اهانت ها و تفاسیر معنا دار و وراونه رأس جبهه استکبار پایان داد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تأکید بر اهمیت بستن همه راههای سوء استفاده آمریکا و متحدانش تصریح کرد: پایان‌دادن به پرونده هسته‌ای‌ با موضوع PMD ازجمله موارد مهمی است که لزوماً باید در همین مقطع زمانی تعیین‌تکلیف گردد تا زمینه هرگونه زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها را از میان بردارد.

سردار جزایری با تاکید بر لزوم هوشیاری در مرحله بعد از برجام و اشاره به راهبردهای دشمن برای نفوذ در ارکان کشور و جامعه گفت: حضور مؤثر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علم و فن آوری، سیاسی و دیپلماسی، تلاش برای ایجاد تغییر در محاسبات و تصمیمات حاکمیت از درون، تقویت جریانات معتقد به تعامل با غرب و آمریکا، کم رنگ سازی شعارهای ضد استکباری ملت ایران و گزینش صبر استراتژیک برای انجام تغییرات در باورها و افکار مردم ایران اسلامی، از جمله راهبردهایی است که دشمن در خیال باطل خود برای براندازی انقلاب اسلامی بدنبال پیاده سازی و یا عمق بخشی به آنها است.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه غفلت و خواب آلودگی، خوش خیالی و یا خدای ناکرده همگرایی با شیطان بزرگ، کمک به اهداف آمریکا به حساب می آید، افزود: نفوذ دشمن یک قاعده مشخصی ندارد و صرفاً از راههای سلبی نمی توان مانع نفوذی ها شد و لذا برنامه ریزی گسترده و عمیق در ارتقای سطح معرفت و بصیرت عمومی خود یکی از موانع جدی رشد غیرخودی ها و وابسته ها به درون حاکمیت و مصادر مهم و حساس خواهد بود.

سردار جزایری اقتدار همه جانبه را مهم ترین راه کار مقابله با نفوذ معرفی و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، حفظ روحیه انقلابی‌گری در آحاد ملت به ویژه نسل‌جوان، ارتقای آمادگی های نظامی و دفاعی، افزایش توان مقاومت منطقه و دور کردن دشمنان انقلاب اسلامی از مرزهای کشور عوامل اساسی تضمین کننده اقتدار ملی است که دشمن را از تهاجم سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و دل بستن به چماق تحریم و دل بستن به مقوله‌ی نفوذ و نفوذی ها ناامید می سازد.

وی تأکید کرد: آمریکا و متحدان کاخ سفید به خوبی این واقعیت را درک کرده اند که برغم آمال و آرزوهای فراوان و ظرفیت سازی های متنوع راهی برای بازگشت و نفوذ مجدد به ایران ندارند و راه ورود به مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور برای آنها مسدود است.

سردار جزایری همچنین با توجه به تهدیدات بی وقفه آمریکایی ها و سخن گفتن از روی میز بودن گزینه نظامی اظهار داشت: باتوجه به توضیحات مسوولین مربوطه پیرامون مذاکرات برجام و اعلام موضع صریح و شفاف مقامات کشورمان در مورد مجزا بودن روند امور دفاعی از توافقات هسته‌ای مجدداً تأکید می شود ارتقای توانمندی‌های دفاعی برابر رژیم‌های سلطه و در رأس آن رژیم شرور آمریکا صرفاً در چارچوب تدابیر داخلی صورت می گیرد و مرز آن با توافق برجام بطور کلی جدا است.