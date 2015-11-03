بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری از ۱۵ دانشجوی برتر حمایت می کند

مجتبی بنیادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری از ۱۵ دانشجو دارای استعداد برتر در سالجاری حمایت می کند، اظهار داشت: ظرفیت تعیین شده برای حمایت از دانشجویان نخبه دانشگاه ها در سطح استان چهارمحال و بختیاری ۱۵ نفر است.

وی افزود: بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری در مقطع تحصیلی کارشناسی پنج نفر، کارشناسی ارشد پنج نفر و مقطع دکترا پنج نفر را تحت حمایت قرار می دهد.

رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دانشگاه ها، دانشجویان برتر و دارای استعداد برتر را به بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری معرفی کنند تا از حمایت های این بنیاد برخوردار شوند.

مجتبی بنیادیان تاکید کرد: حمایت های بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری در غالب جوایز تعیین شده است که در حوزه های علمی، فرهنگی و... است.

رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دانشجویان نخبه و برتری که عضو بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری شوند از حمایت های این بنیاد از جمله هدیه ازدواج برخوردار می شوند.