۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

طی پیامی؛

سردار دهقان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری روسیه را تسلیت گفت

وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران طی پيامی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای سینای مصر و درگذشت تعدادی از شهروندان کشور روسیه را به وزیر دفاع فدراسیون روسیه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسين دهقان وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران طی پيامی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای سینای مصر و درگذشت تعدادی از شهروندان کشور روسیه را به ارتشبد سرگئی شایگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه تسلیت گفت.                 

در پیام وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران آمده است: حادثه تأسف بار سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای سینای مصر و درگذشت تعداد قابل توجهی از شهروندان کشور دوست و همسایه فدراسیون روسیه، موجب تألم و تأثر خاطر گردید.

در پيام سردار دهقان تصريح شده است: اینجانب به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده های قربانیان این حادثه دلخراش، صبر و شکیبایی بازماندگان و آمرزش درگذشتگان در این سانحه را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

گفتنی است روز شنبه ۸ آبان ماه، هواپیمای «ایرباس ای-۳۲۱» که از شرم الشیخ در مصر به سمت سن پترزبورگ در روسیه پرواز می کرد، سقوط و همه ۲۲۴ سرنشین و خدمه آن کشته شدند.

