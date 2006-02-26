مقررات كنوني " مميزي كتاب " نياز به بازنگري دارد

وي درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ياد آور شد : هنوز طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره جديد در مجلس مطرح نشده است و طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از جمله مميزي كتاب مربوط به دوره مديريت قبلي است .

وي در ادامه گفت : نتايج اين تحقيق و تفحص كه هنوز به پايان نرسيده ، به زودي اعلام خواهد شد .

رئيس كميسيون فرهنگي درباره برخي اخبار مبني بر خمير شدن30 ميليارد ريال كتاب توسط وزارت ارشاد گفت : مسئولين وزارت ارشاد بايد پاسخگوي چنين مواردي باشند . البته چنين خبري هنوز به اطلاع كميسيون فرهنگي نرسيده است .

وي در ادامه تصريح كرد: در جلسه هاي قبلي كه با مسئولين ارشاد داشتيم ، از آنها خواستيم كه در مورد مميزي كتاب تحقيق جامعي انجام داده و طرحي را تهيه كنند تا براي بازنگري در قانون فعلي مميزي كتاب به مجلس ارائه شود.

افروغ با اشاره به لزوم بازنگري در مقررات كنوني مميزي كتاب در وزارت ارشاد گفت : كميسيون فرهنگي اعتقاد دارد كه مقررات كنوني مميزي كتاب كامل نيست و نيازمند بازنگري مجدد است .

وي به مهرتصريح كرد : ما هم اكنون منتظر ارسال نتايج بررسي هاي كارشناسي وزارت ارشاد درباره مميزي كتاب هستيم و تاكنون نتايج اين بررسي ها به مجلس ارائه نشده است.