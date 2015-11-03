تیم شمشیربازی اسلحه سابر در رنکینگ جهانی تک رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران که در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی صاحب جایگاه دهم شده بود، در جدیدترین رده بندی منتشر شده از سوی این فدراسیون با یک پله صعود در رده نهم قرار گرفت.

این برای نخستین بار در طول تاریخ است که شمشیربازی ایران در اسلحه سابر در جایگاه بالاتر از جایگاه دهمی جهان قرار گرفته و صاحب رتبه تک رقمی در رنکینگ جهانی می شود. همچنین در میان تیم های آسیایی حاضر در رنکینگ جهانی، ایران بعد از کره جنوبی که در رده ششم قرار گرفته، بالاتر از چین دومین تیم برتر آسیایی به حساب می آید.

این صعود تاریخی و موفقیت از آنجا به دست آمده که تیم ملی شمشیربازی اسحه سابر حضور موفقی در رقابت های اخیر و از جمله جام جهانی مجارستان داشت.در جریان این رقابت ها که هفته گذشته در بوداپست برگزار شد، تیم ایران با کسب چهار پیروزی برابر تیم های قدرتمند واز جمله فرانسه که رده پنجم جهان را در اختیار دارد، در میان ۲۴ تیم شرکت کننده به عنوان ارزشمند نهم دست یافت.

در این رقابت ها شمشیربازان ایران در بخش انفرادی هم موفق به کسب نتایج خوبی شدند و از جمله صعود علی پاکدامن به جدول ۳۲ نفره و در نهایت عنوان بیست و هفتمین این بازیکن در میان۲۲۰ بازیکن حاضر در بوداپست.

رده بندی۱۰ تیم اول رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر به شرح زیر است:

۱- ایتالیا (۳۴۰ امتیاز)

۲- روسیه (۳۳۶ امتیاز)

۳- آلمان (۳۱۲ امتیاز)

۴- آمریکا (۲۹۹ امتیاز)

۵- فرانسه (۲۶۷ امتیاز)

۶- کره جنوبی (۲۶۴ امتیاز)

۷- مجارستان (۲۵۸ امتیاز)

۸- رومانی (۲۱۶ امتیاز)

۹- ایران (۱۹۷ امتیاز)

۱۰ چین (۱۹۴ امتیاز)