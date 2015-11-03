به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کلینیکویژه شهرستان خرمدره افزود: دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث ایجاد آرامش بین مردم شده است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح دغدغه های مردم هنگام بیماری کمتر شده و همچنین در کاهش هزینه های درمانی هم بسیار موثر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان برخی بیمارستانها به خوبی تجهیز شده و تعمیر و بازسازی بسیاری از تجهیزات انجام شده است.
بیگلری تاکید کرد: در حال حاضر هزار تخت بیمارستانی در استان زنجان کم است ولی در حال برنامه ریزی برای افزایش تخت های بیمارستانی هستیم.
وی افزود: اجرای این طرح باعث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم استان شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به افتتاح کلینیکهای ویژه در استان زنجان افزود: برای ساماندهی مراجعات سرپایی به بیمارستانها، کلینیکهای ویژه در استان و شهرستانهای واجد شرایط افتتاح میشود.
بیگلری به افتتاح کلینیکویژه در شهرستان خرمدره اشاره کرد و افزود: این کلینیک برای بسترسازی اولیه فعالیت خود را در یک مکان استیجاری آغاز میکند.
وی افزود: سال آینده نزدیک یک کلینیکویژه به مساحت ۵۰۰ متر در شهرستان خرمدره احداث می شود.
