۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

بیمارستان‌های زنجان تعمیر شد

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت تعمیر تمام بیمارستان‌های استان انجام شده و برخی از تجهیزات ضروری نیز تحویل بیمارستان‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کلینیک‌ویژه شهرستان خرم‌دره افزود: دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث ایجاد آرامش بین مردم شده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح دغدغه های مردم هنگام بیماری کمتر شده و همچنین در کاهش هزینه های درمانی هم بسیار موثر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان برخی بیمارستانها به خوبی تجهیز شده و تعمیر و بازسازی بسیاری از تجهیزات انجام شده است.

بیگلری تاکید کرد: در حال حاضر هزار تخت بیمارستانی در استان زنجان کم است ولی در حال برنامه ریزی برای افزایش تخت های بیمارستانی هستیم.

وی افزود: اجرای این طرح باعث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم استان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به افتتاح کلینیک‌های ویژه در استان زنجان افزود: برای ساماندهی مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها، کلینیک‌های ویژه در استان و شهرستان‌های واجد شرایط افتتاح می‌شود.

بیگلری به افتتاح کلینیک‌ویژه در شهرستان خرم‌دره اشاره کرد و افزود: این کلینیک برای بسترسازی اولیه فعالیت خود را در یک مکان استیجاری آغاز می‌کند.  

وی افزود: سال آینده نزدیک یک کلینیک‌ویژه به مساحت ۵۰۰ متر در شهرستان خرمدره احداث می شود.

