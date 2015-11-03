اربعین قاریان مهاجر الی الله در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر سه شنبه از سوی اتحادیه موسسات قرآنی و دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این مراسم تصریح کرد که فاجعه منا از دو بعد عاطفی - معنوی و سیاسی - مدیریتی قابل بررسی است.

وی با اشاره به آیه ۱۰۰ سوره نساء، جانباختگان فاجعه منا را مهاجران الی الله توصیف کرد و افزود: افرادی که در این فاجعه به سوی خدا پر کشیدند، ضیوف الرحمان بودند و میزبان آنها خداوند بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه این حادثه از نظر عاطفی، حتی قلوب غیرمسلمانان را جریحه‌دار کرده است، تأکید کرد: بخشی از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و مسئولان نظام در راستای جبران خسارت‌های عاطفی این حادثه بود، اما موضع‌گیری شجاعانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب گره گشای موانعی بود که سعودی‌ها ایجاد می‌کردند.

وی اضافه کرد: سعودی‌ها تصمیم داشتند جنازه‌های جانباختگان منا را بدون بررسی و شناسایی دفن کنند و نوعی لطمه عاطفی به ملت ایران بزنند و حاجیان را توهین و تحقیر کنند، اما سخنرانی شجاعانه مقام معظم رهبری، لرزه بر حکومت آل سعود انداخته است.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، کارنامه آل سعود سیاه است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حتی یک نقطه روشن در کارنامه آل سعود دیده نمی‌شود.

وی آل سعود را خائن الحرمین خطاب کرد و گفت: متأسفانه مقدس‌ترین مکان مسلمانان در اختیار کم عقل‌ترین انسان‌هاست و این یکی از مصیبت‌های بزرگ جهان اسلام است، بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه همه کشورهای اسلامی باید در مورد این مسئله چاره اندیشی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم پیگیری‌های سیاسی و حقوقی فاجعه منا را ضروری دانست و تأکید کرد: موضع گیری‌های سیاسی جامعه قرآنی، حوزویان، دانشگاهیان و... باید ادامه داشته باشد و نباید حادثه منا را رها کرد.