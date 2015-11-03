به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست اعضای هیات رئیسه مرکز نظارت بر تیم های ملی با حضور شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی رئیس مرکزنظارت بر تیم های ملی، باقر زاده سرپرست آکادمی و دیگر اعضای مرکز نظارت برگزار شد.

در ابتدای این نشست شهنازی با اشاره به شایستگی و تجارب ارزنده اعضای هیات رئیسه مرکزنظارت بر تیم های ملی گفت: بایستی ناظرینی از سوی مرکز انتخاب شده و بر عملکرد ورزشکارانی که سهمیه المپیک ۲۰۱۶ را گرفته اند تا زمان آغاز این بازیها نظارت کامل صورت پذیرد و همچنین در نشست با روسای فدراسیون هایی که ورزشکاران آنها امکان کسب سهمیه المپیک را دارند وضعیت فعلی این ورزشکاران نیز مشخص شده و برنامه ریزی های لازم برای افزایش شانس آنها درکسب سهمیه انجام گیرد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در ادامه خاطر نشان کرد: می بایست مراقبت و نظارت کامل بر وضعیت جسمانی و فنی ورزشکارانی که امکان کسب مدال در المپیک ۲۰۱۶ را دارند، به عمل آید تا با ایده آل ترین شرایط به این بازی ها راه یابند.

وی ادامه داد: امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای کسب موفقیت ملی پوشان کشورمان در المپیک ریو دو ژانیرو توسط کمیته ملی المپیک آماده شده و بایستی از سوی مرکز نظارت این امکانات مدیریت شده و هدف گذاری لازم در این رابطه صورت پذیرد.

در ادامه نشست فوق دبیر کل کمیته ملی المپیک پیشنهاد داد از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برای حضور در جلسات هیات رئیسه مرکز نظارت بر تیم های ملی دعوت به عمل آید و از نقطه نظرات کارشناسانه آنان برای موفقیت بیشتر کاروان ورزشی کشورمان در المپیک استفاده گردد.

سپس اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی گفت: خوشبختانه آکادمی ملی المپیک امکانات بسیار خوب و ارزنده ای برای آماده سازی تیم های ملی در اختیار دارد که امیدواریم فدراسیون های ورزشی کشورمان با استفاده از این امکانات، زمینه موفقیت بیشتر ملی پوشان کشورمان را در بازیهای المپیک آتی فراهم کنند.

وی سپس در رابطه با فعالیت های مرکز نظارت بر تیم های ملی در رابطه با المپیک ۲۰۱۶ گفت: کمیته های داخلی این مرکز با جدیت هر چه تمامتر مشغول انجام وظایف خود هستند، مسئولان و اعضای این کمیته ها مشخص شده و جلسات آن بصورت مستمر در حال برگزاری است و در نشست های هیئت رییسه مرکز نظارت، پیرامون فعالیت این کمیته ها در رابطه با المپییک ۲۰۱۶، بحث و تبادل نظر شده و راهکارهای حمایتی و فنی لازم برای موفقیت بیشتر ورزشکاران المپیکی ارایه می گردد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده در زمان باقیمانده تا المپیک ۲۰۱۶، ورزشکاران بیشتری از کشورمان موفق به کسب سهمیه شده و بتوانند افتخارات ارزنده تری در این المپیک برای کشور به دست بیاورند.

همچنین دکتر باقر زاده سرپرست آکادمی ملی المپیک و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز در این نشست با توجه به امکانات و تجهیزات ویژه ای که در آکادمی وجود دارد خواستار استفاده بهتر و بهینه قهرمانان و محققان ورزشی از این امکانات شد.

وی افزود:آکادمی ملی المپیک با تمام ظرفیت به صورت ۲۴ ساعته در اختیار مرکز نظارت بر تیم های ملی در رابطه با آماده سازی ورزشکاران المپیکی قرار دارد و با فعال کردن شورای عالی راهبردی آکادمی ملی المپیک در نظر داریم نوع فعالیت آکادمی را کاملا ساختار مند کرده و به ثبت برسانیم که حتی با تغییر مسئولین این آکادمی، تشکیلات این مرکز باز هم با تمام قدرت به فعالیت خود ادامه داده و نقش ارزنده خود را در مسیر موفقیت ورزشکاران ایرانی به انجام برساند.

در ادامه این نشست دکتر برجسته دبیر مرکز نظارت بر تیم های ملی خواستار برگزاری نشست مشترک با روسای فدراسیون های ورزشی المپیکی شد تا تبادل نظر و برنامه ریزی های لازم و ضروری برای چگونگی فعالیت ملی پوشان تا المپیک صورت پذیرد.

در ادامه دکتر علی جانی ریاست کمیته علمی مرکز نظارت بر تیم های ملی طی سخنانی امکانات موجود در آکادمی ملی المپیک را قابل مقایسه و رقابت با بزرگترین و مجهز ترین آکادمی های ورزشی کشورهای صاحب نام کشورهای جهان دانست و گفت : استفاده از این امکانات بایستی قانون مند شده و با تعویض مدیریت ها از بین نرود در این صورت این آکادمی در تمام دوره ها می تواند کمک های بسیار شایانی به ورزشکاران ملی پوش برای کسب موفقیت و افتخار آفرینی برای کشورمان داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به پل ارتباطی بودن مرکز نظارت بر تیم های ملی بین فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک خواستار آن شد که با توجه به زمان کم باقی مانده تا المپیک ۲۰۱۶، روند فعالیت های مرکز نظارت تسریع شده و اقدامات لازم در جهت اهداف این مرکز در رابطه با المپیک صورت پذیرد.

در ادامه نشست فوق دکتر واعظ موسوی ریاست کمیته روانشناسی مرکز نظارت ضمن تشکر از حمایت مسئولان ورزشی از مسئله مهم "پشتیبانی روانشناختی قهرمانان تیم های ملی "گفت : در حال حاظر اهمیت روانشناسی ورزشی برای کلیه مسئولین فدراسیون ها در جهت کسب موفقیت ورزشکارانشان مشخص شده اما حمایت عملی لازم از این امر صورت نمی پذیرد که امیدوارم این مشکل برطرف گردد.

وی افزود :روانشناسی ورزشی دارای دو هدف ویژه است نخست رساندن ورزشکار به حداکثر توان خود در هنگام مسابقه و دوم مراقبت از سلامت روانی ورزشکاران که امیدواریم با حمایت کمیته ملی المپیک و مرکز نظارت بر تیم های ملی این دو وظیفه مهم را در مورد ورزشکاران المپیکی به اجرا و انجام برسانیم.

مهدی فراهانی مشاور رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس حراست این کمیته نیز در این نشست طی سخنان کوتاهی خواستار تعریف ساختار و برنامه ریزی مشخص برای فعالیت مرکز نظارت بر تیم های ملی شد و تفاهم کامل و همه جانبه با روسای فدراسیون های ورزشی در جهت موفقیت ورزشکاران ملی پوش آنان در بازیهای المپیک آتی را یک شرط لازم و ضروری دانست.

دکتر تقوی دبیر کمیته پزشکی نیز در این نشست اعلام کرد که از روز دوازدهم آبان ماه نشستهای تخصصی با مسئولین پزشکی فدراسیونهائی که شانس کسب مدال در المپیک را دارند مانند فدراسیونهای کشتی، وزنه برداری و تکواندو آغاز خواهد شد.

اینت نشست با حضور مهندس شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، دکتر اصغررحیمی رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی، دکتر فضل الله باقرزاده سرپرست آکادمی ملی المپیک، دکتربرجسته دبیر مرکز نظارت، دکتر دهخدا عضو کمیته علمی، حسن مسجدی رئیس کمیته فرهنگی، دکتر تقوی دبیر کمیته پزشکی و مسعود موسوی رئیس کمیته روابط عمومی مرکز نظارت بر تیمهای ملی در محل کمیته ملی المپیک تشکیل شد.