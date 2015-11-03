۹۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برای کشت گندم پاییزه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد گندم استان با بیان اینکه این میزان تسهیلات برای هر هکتار گندم آبی یک میلیون و پانصد هزار تومان و برای هر هکتار گندم دیم یک میلیون تومان پرداخت می شود افزود: در سال زراعی ۹۵-۹۴ تاکنون ۹۲ درصد از سطح ابلاغی زیر کشت گندم پائیزه استان محقق شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز کشت پاییزه در استان تا کنون ۲۳۷ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم دیم و بیش از ۷۳ هزار هکتار نیز زیر کشت گندم آبی رفته است که تا کنون بیش از ۹۰ درصد از برنامه ابلاغی کشت محقق شده است.

کریم زاده افزود: برنامه ابلاغی کشت گندم پاییزه توسط وزارت کشاورزی برای استان آذربایجان غربی برای سال زراعی جاری در مجموع ۳۳۵ هزار هکتار بود که ۸۱ هزار هکتار آن گندم آبی و ۲۵۴ هزار هکتار آن نیز گندم دیم است که در صورت محقق شدن این برنامه، پیش بینی می شود بیش از ۵۸۰ هزار تن گندم از سطح مزارع استان تولید شود.

وی با اشاره به میزان بارش های مطلوب پاییزه در چند روز اخیر ابراز امیدواری کرد که در صورت تداوم بارشها و محقق شدن سطح ابلاغی تا مهلت باقیمانده برای کشت پاییزه شاهد افزایش سطح زیر کشت این محصول در استان و خودکفایی در تولید گندم در سطح کشور باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آور شد: در سال زراعی گذشته میزان تولید گندم در استان به ۵۸۰ هزار تن رسید که با این میزان تولید رتبه استان از هفتم به پنجم در بین سایر استانها ارتقا یافت.

کریم زاده افزود: در سال زراعی جاری با جایگزینی ارقام پربازده و معرفی شده توسط محققین مراکز تحقیقاتی با ارقام قبلی امیدواریم میانگین تولید در واحد سطح نسبت به سال گذشته افزایش قبل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: حدود ۱۷ هزارتن بذور اصلاح شده گندم و جو نیز توسط شرکتهای تولید و فرآوری بذر تولید شده است که که تا کنون ۱۵ هزار تن بذور با همکاری عاملین توزیع بذر در سطح شهرستانهای استان بین زارعین توزیع شده و این روند نیز همچنان ادامه دارد و مابقی بذور مصرفی مورد نیاز نیز توسط خود کشاورزان تامین شده است.

کریم زاده خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز کشت پاییزه در استان، انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان آذربایجان غربی تامین شده است و هیچ مشکلی درخصوص تامین کود نخواهیم داشت.

وی همچنین، بالا بودن قیمت نهاده و کود های شیمیایی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به کشاورزان از منابع داخلی بانک کشاورزی با توجه رعایت توازن منابع و مصرف و هزینه های جانبی دیگر را از جمله عواملی ذکر کرد که باعث کاهش قدرت خرید کشاورزان جهت تامین کودهای مورد نیاز کشت پاییزه در سال زراعی جاری شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم خودکفایی در تولید برخی از محصولات استراتژیک مانند گندم، و برنامه ریزی های مناسب در این راستا بتوانیم در تولید محصول گندم در سطح کشور به خودکفایی برسیم.