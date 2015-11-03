جمع آوری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان اهر گفت: این میزان جمع آوری زکات شامل زکات واجب (گندم و جو) و زکات مستحبی (سیب) بوده که از ۶۰ روستا جمع آوری شده است.

وی در ادامه افزود: اگر در جامعه به مسئله زکات بیش از پیش اهمیت داده شود، بسیاری از مشکلات مردم از جمله مسایل اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد.

رئیس شورای زکات شهرستان اهر گفت: اگر بخواهیم پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود باید نسبت به فرهنگ سازی پرداخت زکات و تبلیغ در این زمینه اقدام شود و مدارس و جمعیت دانش آموزان یکی از مکان های که می توان نسبت به گسترش فرهنگ زکات در آنها اقدام کرد.

حجت الاسلام حاجی زاده در پایان خواستار نامگذاری یکی از میادین و یا خیابان های اهر به نام زکات از سوی شورای نامگذاری شهرستان اهر شد.

فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: روستاهای که در پرداخت زکات پیشقدم باشند اجرای پروژه های عمرانی در آنها در اولویت خواهد بود.

سید محمد عابدی تصریح کرد: اگر تک به تک افراد جامعه در جهت عمران و آبادانی کشور احساس مسئولیت کنند و با کمک های خود از طرق مختلف که یکی از آنها همین پرداخت زکات است اقدام کنند بسیاری از مشکلات به خودی خود حل خواهد شد.