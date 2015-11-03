  استانها
  آذربایجان شرقی
۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

در جلسه شورای زکات شهرستان اهر عنوان شد؛

جمع آوری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات در شهرستان اهر

اهر - امام جمعه شهرستان اهر از جمع آوری سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات در شش ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان اهر گفت: این میزان جمع آوری زکات شامل زکات واجب (گندم و جو) و زکات مستحبی (سیب) بوده که از ۶۰ روستا جمع آوری شده است.

وی در ادامه افزود: اگر در جامعه به مسئله زکات بیش از پیش اهمیت داده شود، بسیاری از مشکلات مردم از جمله مسایل اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد.

رئیس شورای زکات شهرستان اهر گفت: اگر بخواهیم پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود باید نسبت به فرهنگ سازی پرداخت زکات و تبلیغ در این زمینه اقدام شود و مدارس و جمعیت دانش آموزان یکی از مکان های که می توان نسبت به گسترش فرهنگ زکات در آنها اقدام کرد.

حجت الاسلام حاجی زاده در پایان خواستار نامگذاری یکی از میادین و یا خیابان های اهر به نام زکات از سوی شورای نامگذاری شهرستان اهر شد.

فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: روستاهای که در پرداخت زکات پیشقدم باشند اجرای پروژه های عمرانی در آنها در اولویت خواهد بود.

سید محمد عابدی تصریح کرد: اگر تک به تک افراد جامعه در جهت عمران و آبادانی کشور احساس مسئولیت کنند و با کمک های خود از طرق مختلف که یکی از آنها همین پرداخت زکات است اقدام کنند بسیاری از مشکلات به خودی خود حل خواهد شد.

