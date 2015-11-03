انجام مطالعات برای به دست آوردن فراوانی آسم در کودکان و بزرگسالان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حدود سال ۹۲ با مشکلی به نام مراجعات حاد تنفسی به اورژانس های بیمارستانی به ویژه در اهواز به دنبال اولین بارش پاییزی مواجه شدیم. آبان ماه آن سال قریب به ۲۳ هزار مراجعه داشتیم.

وی افزود: سال گذشته ۱۶ هزار مراجعه کننده داشتیم و امسال هم حجم مراجعات بالاست اما آمار بیمارانی که نیاز به بستری در بخش های ویژه دارند کمتر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: بعد از اولین حادثه مطالعات تحقیقاتی را روی سه هزار و ۵۰۰ نفر انجام شد و در نهایت الگوی درمانی گام به گام طراحی و به بیمارستان ها ابلاغ شد.

ایدنی تأکید کرد: من متولی تشخیص اسیدی بودن باران نیستیم ولی به نظر می رسد که شواهدی بر اسیدی بودن باران وجود ندارد، چون اگر باران اسیدی باشد نه تنها دستگاه تنفسی بلکه پوست، چشم و گیاه را نیز درگیر می کند.

وی عنوان کرد: آخرین آمار مراجعه کنندگان بیماران تنفسی حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر است. خوشبختانه طی روزهای اخیر برای درمان بیماران بیمارستان با هیچ مشکل کمبود دارویی مواجه نبودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در حال حاضر مشغول انجام مطالعات هستیم تا فراوانی آسم در کودکان و بزرگسالان را مشخص کنیم. نتیجه این مطالعات تا هفت ماه دیگر آماده شده و اختلاف خوزستان با سایر استان ها در این زمینه مشخص می شود.

ایدنی یادآور شد: تجربه دو سال اخیر نشان داده که این حساسیت ها در نیمه اول آبان ماه و در دو زمان است.