به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا امروز ۱۲ آبان ماه همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی شهر پالمبانگ کشور اندونزی برگزار شد. در این کنگره نواب رئیس این کنفدراسیون با رای اعضاء انتخاب شدند.

بر این اساس احمد دنیامالی که نماینده کنفدراسیون کانوئینگ آسیا در هیات رئیسه ICF است با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس این کنفدراسیون نیز انتخاب شد. همچنین تاتیانا ماماتکولوا از ازبکستان و شی های ژو از چین به عنوان دیگر نواب رئیس و دکتر لوک از هنگ کنگ به عنوان دبیرکل در این کنگره انتخاب شدند.

کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا امروز در حالی برگزار شد که با میزبانی ایران در سال ۲۰۱۹ در رشته کاناپولو موافقت شد.

در این نشست همچنین از علی قلم سیاه که سال‌ها دبیرکلی آسیا را برعهده داشت تقدیر شد اما با توجه به عدم حضورش در جلسه این یادبود به غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران داده شد تا آن را به قلم سیاه تحویل دهد.

قرار است در این نشست انتخاب میزبان برای مسابقات کسب سهمیه المپیک در رشته آبهای آرام به رای گذاشته شود. روز گذشته اعلام شد به دلیل شرایط جوی مسابقات کسب سهمیه در اندونزی برگزار نخواهد شد.