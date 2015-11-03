به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ کتابدار منتخب فارس در کارگاه «فرهنگ اصیل ایرانی» میزبان استاد ابوالقاسم فقیری پژوهشگر نام آشنای فرهنگ عامه کشور و چهره ماندگار فارس شدند.

این فارس شناس برجسته در این کارگاه دو روزه بخشی از تجربیات خود را که با پژوهش های عمیق در بیش از نیم قرن به دست آورده است، در اختیار کتابداران منتخب استان فارس قرار داد و از آن ها خواست که با پیشنهاد کتاب و همچنین پژوهش در فرهنگ بومی محل سکونت خود، لزوم توجه به فرهنگ عامه را به اعضای کتابخانه ها گوشزد کنند.

نویسنده کتاب ارزشمند «باورهای سرزمین مادری ام» در این کارگاه که ۱۱ و ۱۲ آبان ماه در اداره آموزش کتابخانه های عمومی فارس برگزار شد، تاکید کرد: فولکلور یا فرهنگ عامیانه هر ملت شناسنامه آن ملت است که مردم باید به خوبی با آن آشنا شوند و نسل به نسل آن را منتقل کنند.

روح هر ملت بدون فرهنگ عامه می میرد

فقیری بر این باور است که روح هر ملت بدون فرهنگ عامه می میرد و جامعه در ورطه بی هویتی در می غلطد.

نویسنده «قصه های مردم فارس» ورود تکنولوژی به زندگی مردم را امری اجتناب ناپذیر در قرن اخیر دانست اما این را هم گفت که «فن آوری گرچه اسباب آسایش را فراهم می کند اما هرگز نتوانسته است برای انسان معاصر آرامش به ارمغان بیاورد بلکه بسیاری از مظاهر زندگی آرام از جمله عاطفه و مهربانی را که در فرهنگ عامه موج می زد، نیز از بین برده است.

وی گفت: اگر فرهنگ را از مردم یک دیار بگیرند چیزی از آن باقی نمی ماند پس باید در فضاهای فرهنگی به ویژه همچون کتابخانه ها فرهنگ عامه جلوه گر باشد.

او در بخشی از این کارگاه به محتوای کتاب «سیری در ترانه های محلی ایران» پرداخت و ترانه ها را نمودی پررنگ از باورهای مردم یک سرزمین توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه برای شناختن روحیه هر ملت و اطلاع پیدا کردن از زوایایی فکری آن باید فرهنگ مردم آن ملت را شناخت» خاطرنشان کرد: ترانه ها و دوبیتی ها و افسانه ها، بازی های محلی، متل ها، اعیاد و جشن ها، واسونک ها، غذاهای محلی از جلوه های فرهنگ مردم هستند که حفظ و شناساندن این جلوه ها از مهمترین وظایف مردم و به خصوص شما کتابداران به عنوان سفیران فرهنگ است.

نویسنده کتاب « آداب و رسوم نوروزي در فارس» در این کارگاه از مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس خواست بخش فارس شناسی و فرهنگ عامه در کتابخانه های استان راه اندازی شود.

کتابخانه‌های استان به کتاب‌های با موضوع فرهنگ عامه تجهیز می شود

سید محمد امین جعفری هم که از شرکت کنندگان روز دوم کارگاه فرهنگ اصیل ایرانی بود در سخنانی کوتاه و در پاسخ به این تقاضای استاد فقیری گفت: بخش فارس شناسی در صورت ایجا زمینه مناسب حتما در کتابخانه های منتخب استان برای استفاده عموم مردم و کتابداران راه اندازی و کتابخانه های استان به کتابهای با موضوع فرهنگ عامه تجهیز می شود.

وی افزود: از هر راهی که در سرزمین فرهنگ عامه مردم فارس وارد می شویم به دیاری می رسیم که استاد فقیری در آن حکمرانی می کند و به همین دلیل است که حضور ایشان در جمع کتابداران به عنوان سفیران فرهنگی می تواند زمینه ساز فعالیت های فرهنگی عمیق و بستر اعتلای فرهنگ مردم باشد.

مدیرکل کتابخانه های فارس با اشاره به استقبال کم نظیر کتابداران از محتوا و خروجی این نشست وعده داد: کارگاه فرهنگ اصیل ایرانی به صورت مداوم در طول سال برگزار شود.

کارگاه فرهنگ اصیل ایرانی با حضور استاد ابوالقاسم فقیری دارنده تندیس جشنواره ایران زمین سال ۱۳۸۳، پنجمین دوره جشن فرهنگ و هنر سال ۱۳۸۶ و تندیس و لوح افتخار برگزیده نخستین همایش چهره های ماندگار استان فارس در سال ۱۳۹۲ برگزار شد.

ابوالقاسم فقيري سال ۱۳۱۶ در شيراز به دنيا آمده است. او كه از پيشكسوتان قصه‌نويسي فارس نیز هست، در زمينه‌ ادبيات داستاني، «اجاق كور»، «خانه خانه‌ي خودمان»، «ديو»، «باروني» و «با خودم در راه» را راهی بازار نشر کرده و «ترانه‌هاي محلي»، «بازي‌هاي محلي فارس»، «گوشه‌هايي از فرهنگ مردم فارس»، «آداب و رسوم نوروزي در فارس» و «سيري در ترانه‌هاي محلي با تكيه بر گوشه‌هايي از ترانه‌هاي فارس» و ... از پژوهش های ماندگار این چهره ماندگار استان فارس به شمار می رود.