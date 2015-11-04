حسین ترابپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وقایع اخیر و موضوعات پیرامون کی‌روش و رحمتی گفت: همه می‌دانند که رحمتی لیاقت ملی پوش بودن را دارد اما من در این رابطه حرفی ندارم به نظرم اختیار دعوت کردن یا نکردن یک بازیکن فقط با سرمربی است اما هیچکس حق ندارد به شخصیت یک نفردیگر توهین کند.

وی در ادامه افزود: به نظرم کی‌روش در حال زیاده روی کردن است و اینکه حالا دیده فشار سنگینی را باید تحمل کند حرف‌هایش را عوض کرده دیگر فایده‌ای ندارد.

ترابپو تاکید کرد: از دید رسانه‌ها و مردم و کارشناسان رحمتی باید در تیم ملی باشد اما به نظر می‌رسد این عدم دعوت کدورت است و کینه. رحمتی قتل که نکرده است. در هر تیم و خانواده‌ای مشکل پیش می‌آید اما به این شکل آن را جلو نمی‌برند.

مربی دروازه‌بان‌های استقلال در ادامه گفت: آقای کی روش می‌گوید می‌خواهم از جوان‌ها استفاده کنم. این عیبی ندارد اما مگر کاسیاس و بوفون چند ساله هستند؟ پست دروازه بانی این گونه است که با شرط تمرین مناسب و زندگی سالم می تونید سال‌های زیادی دروازه‌بانی کنید پس این حرف خیلی حرف خوبی نیست.

پیشکسوت باشگاه استقلال در پایان افزود: یک بار دیگر اگر کی روش در مورد رحمتی این حرف ها را بگوید من که البته کسی نیستم اما هم من و هم بزرگ‌ ترها با وی برخورد خواهیم کرد. ایشان بزرگ است برای خودش بزرگ است.