مسجد در سیره پیامبر اکرم(ص) نماد جامعه سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش به همت گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجموعه دفاتر بیست و سه جلدی از نگاه نبوی(ص) منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. «مسجد» عنوان یکی از دفاتر این مجموعه بود که به قلم عباس بشیری سامان یافته است. برای آشنایی بیشتر مخاطبان با این اثر، گفتگویی با عباس بشیری انجام شده که متن کامل آن به شرح زیر است؛

*به عنوان اولین سوال بفرمایید در این کتاب به چه محورهایی پرداخته اید؟

دراین کتاب تلاش کرده ام تا در ابتدای بحث به مفهوم شناسی مسجد در سیره نبی مکرم اسلام بپردازم و از حیث تبارشناسی تاریخی نگاهی جدی نسبت به مسجد داشته باشم؛ آنچه مشخص است این است که کارکرد های مسجد چه در سیره پیامبر اسلام و چه در سیره سایر ائمه ناشناخته است و جامعه فعلی که در آن بسر میبریم نیازمند تبیین این موارد است تا قابلیت ها و ظرفیت های نهفته در مسجد برای مسلمانان آشکار شود.

*شما به کارکردهای مسجد اشاره کردید، مشخصاً چه کارکردهایی را در این کتاب مورد توجه قرار داده اید؟

در وهله اول کارکردهای عبادی مهم است که مورد توجه قرار گیرد، ما مواردی چون نماز و اعتکاف را داریم که باید مورد بررسی خاص و ویژه قرار گیرد. بعد از کارکردهای عبادی، نوبت به کارکرد فرهنگی می رسد در این نوع از کارکردها، اعمال عبادی و معنوی و سبک زندگی گره می خورد. بعد از کارکردهای فرهنگی باید به کارکردهای آموزشی نیز توجه داشت.

*شما چه مواردی از کارکردهای آموزشی را با توجه به سیره پیامبر مورد توجه قرار دادید؟

در زمان پیامبر اکرم حلقه های درس و جلسات آموزش معارف در مسجد برگزار می شد. همچنین جلسات پرسش و پاسخ دینی نیز در مسجد شکل می گرفت. در بعد بصیرت افزایی، نیز در مسجد رسانه مهمی مانند منبر را داریم که نقش بسیار مهمی در جریان های اجتماعی و سیاسی عصر پیامبر داشته است.

*تفاوت کتاب شما با سایر آثار مشابه در این موضوع چیست؟

در این کتاب کوشش کرده ام تا علاوه بر کارکردهای مرسوم و متعارف مسجد در اسلام و سیره پیامبر اکرم(ص)، به کارکردهای سیاسی و اجتماعی مسجد نیز نگاه ویژه ای داشته باشم و از مسجد به عنوان پایگاه قدرت و کادر سازی اسم ببرم.

مسجد در سیره پیامبر اکرم نماد جامعه سازی است و می تواند در وحدت و انسجام طبقات و اقشار مختلف و متعدد جامعه نقش پررنگی را ایفا کند. ما در عصر گفت و گو و ارتباطات به سر می بریم. مسجد می تواند به عنوان مکانی برای گفت و گوی ادیان و مذاهب در نظر گرفته شود و کارکردی فراعبادی پیدا کند به عبارت دیگر صرفاً برای پیروان یک مذهب کارایی نداشته باشد.

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