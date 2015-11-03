تعداد دارالقرآن های آموزش و پرورش آذربایجان غربی به ۲۰مرکز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله قاسمی ظهر سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون آموزش عمومی قرآن در سال تحصیلی جاری و شورای قرآن و عترت استان با بیان اینکه سال گذشته تعداد هفت دارالقرآن وابسته به آموزش و پرورش در استان فعال بود اظهارداشت: امسال درصدد هستیم این تعداد را به ۲۰ مرکز افزایش دهیم.

وی با تاکید بر ارتقای سطح دینی و معنوی در بین دانش آموزان عنوان کرد: در این راستا سال گذشته تعداد شش هزار و ۴۹۷ نفر از دانش آموزان استان نیز در طرح نهضت حفظ قرآن شرکت کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: همچنین سال گذشته چهار کاروان متشکل از ۹۶ نفر از دانش اموزان منتخب قرآنی استان به مسابقات مختلف قرآنی در شیراز و مشهد اعزام شدند که حاصل آن ۱۶ رتبه ۱ تا ۱۰ برای استان بود.

قاسمی ادامه داد: در این راستا سال ۹۳ بیش از ۲۶۷ هزار نفر از دانش آموزان استان در مسابقات ۹ گانه قرآن، نماز احکام، اذان و... و. در چهار سطح آموزشگاه، منطقه، استان و کشوری شرکت کرده بودند.

وی بر ظرفیت گسترده و بی بدیل آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم تاکید کرد وگفت: استفاده از ظرفیت گسترده و ناب آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم و هم اندیشی و هم افزایی با سایر ارگان های فعال در حوزه قرآن از مهمترین اهداف کمیسیون آموزش عمومی قرآن است.

وی با تاکید بر لزوم خودداری از کار جزیره ای در حوزه آموزش قرآن افزود: منشور توسعه فرهنگ قرآنی که پس از گذار از مراحل متعدد و ارزیابیهای نخبگان و کارشناسان تدوین و به عنوان نخستین سند جامع و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه قرآن کریم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، که در این سند بر نقش آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم تاکید شده است.

قاسمی با اشاره به برگزاری مسابقات و برنامه های مختلف در حوزه قرآن، عترت و نماز اعلام کرد: طرح حفظ موضوعی قرآن کریم با هدف ورود قرآن کریم در گفتگو های روزمره دانش آموزان، امسال علاوه بر دوره متوسطه در دوره ابتدایی نیز برگزار خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: طرح حفظ ویژه در سطوح مختلف مقاطع تحصیلی، طرح قرائت های تقلیدی در دوره ابتدایی و طرح تفسیر سوره یس برای همکاران نیز در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد.

در این جلسه در خصوص ظرفیت مدارس امین در آموزش قرآن، تعامل با رسانه ملی و استفاده از ظرفیت حوزه ای علمیه، فرهنگسراها و سایر ارگانهای مربوط در حوزه آموزش عمومی قران کریم بحث و بررسی شد.