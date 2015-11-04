سیدرضا سیدآقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعاملات دو جانبه تجاری و اقتصادی ایران و چین بعد از شرایط تحریم نه تنها محدودتر نمی‌شود بلکه گسترش هم می‌یابد، این در حالی است که آینده روابط تجاری ایران و چین نگران‌ کننده نیست.

رایزن بازرگانی ایران در چین افزود: دولت ایران شرایط ویژه ای برای چین اختصاص نداده است، ضمن اینکه شرایط برجام وضعیتی را پیش روی تجارت ایران قرار می‌دهد که اقتصاد ایران را به حالت عادی برمی‌گرداند، این در حالی است که روابط بانکی ایجاد می‌شود و امکان گشایش ال‌سی نیز فراهم خواهد شد و بر این اساس، تجار ایرانی در شرایط عادی، ادامه فعالیت خواهند داد.

وی تصریح کرد: در شرایطی، منابع نفتی ایران از سوی چین خرید شده و امکان انتقال پول آن وجود نداشته، این در حالی است که منبع ارزی مناسبی در چین جمع شده و بخشی از آن در قالب خرید کالاها به صورت مستقیم از این کشور، به ایران پرداخت شده است اما بخشی دیگر در چین وجود دارد که این منابع آزاد می‌شود و تجار در شرایط می توانند از آن بهره‌‌مند شود.

به گفته سیدآقازاده، شرایط ایران و چین نگران‌ کننده نیست و مناسب‌تر خواهد شد؛ بنابراین نگرانی را برای آینده این روابط نمی‌بینم؛ مگر اینکه بخش‌هایی باشند که در شرایط خاصی در ارتباط با انتقالات ارزی فعالیت می‌کردند که با عادی شدن شرایط، کار آنها از بین می‌رود، این در حالی است که تجار می‌توانند به بانک‌های مختلف مراجعه کنند و از شرایط عادی بانکی بهره مند شوند.

وی در خصوص استراتژی آینده روابط ایران و چین هم خاطرنشان کرد: چین شریک اول تجاری ۱۲۰ کشور دنیا است که حتی در شرایط تحریم هم قرار ندارند اما چین را به عنوان شریک اول تجاری خود برگزیده‌اند؛ همانطور که روابط دو جانبه چین و آمریکا، ۵۵۵ میلیارد دلار است، چراکه چین می‌تواند به لحاظ رقابت در قیمت و کیفیت، شرایط مناسبی را برای اقتصادهای دنیا فراهم کند؛ بنابراین کیفیتی هم که ارایه می‌دهد قابل قبول بازارهای اروپایی و امریکایی است.

رایزن بازرگانی ایران در چین خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای نامرغوب که از چین وارد اقتصاد ایران می‌شود، به دلیل انتخاب تجار ایرانی است اما باید به این نکته هم توجه داشت که چین هم اکنون منبع دوم سرمایه گذاری دنیا است و دومین سرمایه گذار بزرگ به شمار می‌رود، ضمن اینکه در برخی از کشورها از جمله سی‌آی اس و آفریقای جنوبی، سرمایه گذار اول است، بنابراین چین می‌خواهد نقطه اتصال به بازارهای جهانی را با سرمایه گذاری‌های خود مستحکم کند.

وی اظهار داشت: چین سال گذشته ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام داده است و بیش از ۷۰ میلیارد دلار انبارهای سرمایه ای، در خارج از کشور دارد. این روند چین ادامه دارد و سیاست دولت چین هم این است که تا ۵ سال آینده بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشورش، سرمایه گذاری کند.

سیدآقا زاده خاطرنشان کرد: به هرحال چین، استراتژی خود را گسترش سرمایه گذاری در بازار ایران قرار داده است و به نظر می رسد در سال‌های آینده نیز سرمایه های قابل توجهی را به ایران وارد کند؛ پس آینده تجارت ایران و چین نگران کننده نیست.