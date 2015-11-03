کنفرانس ملی آبزی پروری ماهیان دریایی در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرمضی پیش از ظهر امروز سه شنبه در ششمین جلسه ستاد توسعه شیلات خوزستان در سالن جلسات استانداری خوزستان اظهار کرد: همایش ملی و منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی با محوریت توسعه پایدار ماهیان در قفس اسفند ماه ۹۴ در خوزستان برگزار می شود. کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس تشکیل و ستاد مدیران ملی و استانی تعیین شده است.

وی افزود: تکثیر و پرورش ماهیان دریایی از سال ۷۴ شروع شد که منجر به احداث ایستگاه پروش ماهیان دریایی شد.

تنها ایستگاه رسمی پرورش ماهی دریایی کشور در بندر امام

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب غرب کشور تصریح کرد: کنفرانس ملی و منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی در خوزستان تصریح کرد: در بندر امام که تنها ایستگاه رسمی پرورش ماهی دریایی در کشور است و تاکنون موفقیت های خوبی در زمینه بیو تکنیک بدست آورده و خوشبختانه کشورهای دیگر علاقه مند به استفاده از دانش فنی ما هستند.

مرمضی بیان کرد: بیوتکنیک هامور، زبیدی بدست آمده است. بیشتر کار پرورش ماهیان دریایی در کشور در همین جا صورت گرفته است. ۱۰ها طرح تحقیقاتی با همکاری شیلات استان و کشور اجرا شده و به صورت بسته تجاری قابل عرضه است.

وی عنوان کرد: به عنوان کشور کانونی در زمینه بیوتکنیک در منطقه محسوب می شویم. هر کجا آب هست امکان پرورش ماهی وجود دارد. پساب طرح پرورش ماهی در قفس قابل استفاده است و این امکان وجود دارد که قبل از ورورد آب به مزرعه برای پرورش ماهی استفاده شود.

ظرفیت خوب شبکه های اصلی زهکشی برای پرورش ماهی

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر کشور نیز در این جلسه گفت: وضعیت تخصیص ۴۰ درصد طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مشخص نیست و بحث های جدی در سطح ریاست جمهوری و هیئت دولت در حال انجام و پیگیری است. شبکه های اصلی زهکشی ظرفیت خوبی برای پرورش ماهی دارند.

یدالله شمایلی ادامه داد: با توجه به این که قبلا در کشور و استان مطالعات پژوهشی گرفته است و ما دیگر چنین کاری نمی کنیم و همه روی همین مطالعات متمرکز می شویم تا زودتر به نتیجه برسد.

وی یادآور شد: به همراه مسئولان سازمان آب و برق خوزستان از کشورهای چین و ترکیه بازدید داشتیم که شیوه پرورش ماهی در قفس در آنجا اجرا می شود.

روش پرورش ماهی فعلی سنتی و با تلفات بسیار انجام می شود

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر کشور با اشاره به اینکه امکان پرورش ماهی در شبکه های فرعی کم است در فاز اول برای اجرایی شدن ۳۳۰ هزرا هکتار از طرح ۵۵۰ هزرا هکتاری مقام معظم رهبری آب اختصاص داده شده است. هم اکنون نیز امکان تأمین آب برای پرورش ماهی به روش سنتی نیست.

شمایلی تأکید کرد: موسسه جهاد نصر با همکاری سازمان آب و برق خوزستان با مشاور شرکت آلمانی فیش تکنیک برای پرورش ماهی درقفس رایزنی کردند بنابراین باید با روش های نوین اقدام به پرورش ماهی کنیم.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اجرای طرح پرورش ماهی در قفس را حداکثر در ۶ تا ۷ سد قابل توسعه است، گفت: برای کشت هر هکتار گندم به ۱۰ هزار متر مکعب و برای هر هکتار پرورش ماهی ۷۵ هزار متر مکعب آب نیاز داریم.

هوشنگ حسونی زاده با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به ارتقای کیفیت کار گفت : اگر سهم شیلات از اعتبارات طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اختصاص داده شود قطعا میزان تولید و کیفیت بالا می رود. متأسفانه هم اکنون پرورش ماهی به روش سنتی با تلفات بالا و میزان تولید پایین انجام می شود.

پرورش ماهی در چاه های دارای حوضچه آرامش

وی اظهار کرد: باید به خاطر محدودیت منابع در زمینه تخصیص آب به پرورش ماهی در قفس استعلام های لازم برای برخورد نکردن با بن بست باید انجام شود.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل محیط زیست خوزستان نیز گفت: ۵۰ درصد مزارع پرورش ماهی در خورزستان غیر مجاز است و به روش سنتی عمل می کنند. این همه برای شیلات هزینه می شود ولی می توان وضع موجود را بهتر کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: قطعا در پرورش ماهی میزان آب مصرفی سه برابر زراعت گندم است اما عددهای متفاوتی در این خصوص گفته می شود.

کیخسرو چنگلوایی اضافه کرد: در خصوص استعداد موسسه جهاد نصر سعی می کند که اراضی بهبود یافته و دارای سابق کشت و کار و قابل کشت را استفاده کند. در چاه های آبی که حوضچه آرامش دارند نیز پرورش ماهی انجام می شود.