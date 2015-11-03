به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی‌پور ظهر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش، پژوهش، فناوری و اتاق فکر محیط‌زیست که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: استراتژی محیط‌زیست کشور و استان پیاده کردن منویات رهبری است و با تشکیل کارگروه‌های فرا بخشی و استفاده از روش‌های نوین تلاش می‌کنیم ۳۵ محور ابلاغی را اجرایی کنیم و به نتایج خوبی برسیم.

شمسی‌پور بیان کرد: در مدیریت پسماند پزشکی و زباله‌های روستایی کارهای خوبی در استان صورت گرفته اما در پسماند صنعتی استقبال خوبی از سوی واحدهای تولیدی نشده که باید در این حوزه تلاش بیشتری شود.

‌وی گفت: در پسماند روستایی شهرستان آبیک به‌عنوان پایلوت انتخاب‌شده تا بتوانیم الگویی عملی برای سایر مناطق هم ارائه کنیم و در محیط‌زیست طبیعی هم احیاء تالاب‌ها در اولویت قرار دارد.

سرپرست محیط‌زیست استان قزوین تصریح کرد: قزوین به‌عنوان بوم شهر محسوب می‌شود و طرح اکو انرژِی را در آن اجرا می‌کنیم و با احیاء تالاب دشت الله‌آباد مرکز کانون گرد و غبار استان را مهار خواهیم کرد.

شمسی‌پور یادآور شد: با تعریف بسته‌های آموزشی و استفاده از بانوان و تشکل‌های مردم‌نهاد و فرهنگ یاران نسبت به آموزش خانواده‌ها هم اقدام شده است.

حسین وحیدی عضو جهاد دانشگاهی صنعتی شریف هم در این نشست گفت: طرح تولید سوخت‌های کمکی از پسماند شهری، برای استفاده در کوره کارخانه سیمان بر پایه مفاهیم اکولوژی صنعتی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.‌

وحیدی بیان کرد: هزینه مصرف انرژی در تولید کلین کر سیمان در حد قابل‌توجهی است و بیشتر هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و استفاده از سوخت جایگزین برای کاهش تولید کلین کر بسیار ضروری است.

عضو جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تصریح کرد: ۳۰ درصد هزینه تمام‌شده سیمان درزمینهٔ انرژی است و اگر بتوانیم با استفاده از پسماند، سوخت جدیدی جایگزین کنیم می‌توان صرفه‌جویی قابل‌توجهی را محقق کرد.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۳۰۰ هزار مترمکعب منابع پسماند صنعتی و ویژه باارزش حرارتی بالا در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که به‌صورت روباز دپو شده که در صورت موافقت مسئولان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه ایرج زاهد پور مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین هم در خصوص وضعیت ساماندهی زباله‌های استان گفت: آمادگی کامل داریم سایت محمدآباد را برای اجرای طرح‌های جدید تولید سوخت از زباله در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

وی یادآور شد» : ظرفیت تولید روزانه ۵۷۰ تن می‌تواند در اجرای طرح‌های جدید مورد توجه قرار گیرد اما باید تمامی جوانب طرح کارشناسی و جامع باشد تا دچار مشکلاتی در آینده نشویم.

حمیدرضا الموتی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین هم گفت: اگر بخش کشاورزی با انعقاد قرارداد سه‌ساله برای خرید کمپوست تولیدی در طرح جدید پسماند موافقت کند و تضمین لازم را بدهد آماده همکاری هستیم.