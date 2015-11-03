استاندار خراسان جنوبی درگذشت آیت الله سیداحمد عبادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وجه الله خدمتگزار استاندارخراسان جنوبی در پی درگذشت عالم ربانی و روحانی مجاهد، پارسا و وارسته، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد عبادی (رضوان‌الله تعالی علیه) پیام تسلیتی صادر و این مصبیت بزرگ را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر درگذشت عالم ربانی و روحانی مجاهد، پارسا و وارسته، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد عبادی (رضوان‌الله تعالی علیه) که عمر پر برکت خود را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، آرمان‌های امام راحل (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کرد و از علمای بزرگ خراسان جنوبی بود موجب تأثر و تألم خاطر گردید، اینجانب این ضایعه اسفناک را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (حفظه الله)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مردم شریف و ولایتمدار خراسان جنوبی به ویژه شهرستان خوسف و همچنین بیت و خاندان معزز ایشان، مخصوصاً نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید و فاضل وارسته، علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی و طول عمر باعزت مسئلت دارم.

آیت الله عبادی گنجینه‌ای ارزشمند از دانش و بصیرت بود

سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در پیامی جداگانه درگذشت عالم مجاهد و وارسته، معلم اخلاق حضرت آیت الله حاج سید احمد عبادی را به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم (عجل الله تعال فرجه) حوزه‌های علمیه، مردم شریف خراسان جنوبی بویژه دیار ولایتمدار خوسف و نیز خاندان بزرگ و خوشنام عبادی تسلیت گفت.

در ادامه این پیام آمده است: این عالم فرزانه از شخصیت‌های برجسته علمی و معنوی استان خراسان جنوبی، فقیهی ژرف‌اندیش و مبلغی توانمند بود که با رعایت تقوای الهی، زهد و بی‌رغبتی به مادیات و پذیرش زندگی ساده طلبگی که در سلوک عملی ایشان تجلی داشت، قلب‌های مردم متدین و انقلابی این دیار را تسخیر نمود، به گونه‌ای که حلقه گسترده‌ای از ارادتمندان به سلوک معنوی و سیره عملی ایشان، به یادگار مانده است.

پیشینه درخشان انقلابی و اردات ستودنی به امام عظیم‌الشأن و مقام معظم رهبری و تقدیم فرزند برومند خویش در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، از دیگر جلوه‌های کم نظیر زندگی این عارف فرزانه به شمار می‌رود.

خدمات فراوان اجتماعی و پیوند ناگسستنی ایشان با مردم و بیان صریح و روشن احکام و معارف اسلامی در بیش از نیم قرن مجاهدت، ایشان را به استوانه‌ای بی‌همتا برای مردم مشتاق و علاقمند تبدیل و افق‌های تازه‌ای در نشر معارف، فرهنگ دینی و خردورزی بازگشود و گنجینه‌ای ارزشمند از دانش و بصیرت به یادگار گذاشته است.

سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تسلیت مجدد فقدان این عالم ربانی و معلم اخلاق، از خداوند بزرگ برای ایشان، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و بردباری مسألت می‌نماید.