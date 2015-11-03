به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره علاوه بر سخنرانی آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی، شخصیتهایی همچون آیتالله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین، حجتالاسلام والمسلمین سعید مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع)، عطاء الله رفیعی آتانی، مسعود درخشان و عادل پیغامی به سخنرانی میپردازند.
تجلیل از مرحوم آیتالله محمدرضا مهدوی کنی و اهدای دومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی از دیگر برنامههای این مراسم است.
در این کنگره همچنین بیانیه کمیته اعطای دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی قرائت میشود.
سومین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) که تحت اشراف آیتالله مکارم شیرازی است در حال برگزاری است.
