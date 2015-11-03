  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

بیانیه باشگاه استقلال در مورد حرکت علی ضیاء

بیانیه باشگاه استقلال در مورد حرکت علی ضیاء

باشگاه استقلال نسبت به توهین یکی از هنرمندان به سرمربی این تیم واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، باشگاه استقلال طی اطلاعیه ای نسبت به اظهارات یکی از مجریان تلویزیونی خطاب به پرویز مظلومی ابراز تاسف کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برگزاری داربی 81، با شور، نشاط و رضایت عمومی هواداران فوتبال همراه بود و به دلیل خلق صحنه‌های جذاب و تماشایی به یک داربی ماندگار تبدیل شد اما انتشار ویدیویی از چند فرد نسبتا مشهور، باعث تاسف و ناراحتی همه اهالی فوتبال شد.

برخی که خود را چهره هایی رسانه ای و هنری می دانند، پس از به ثمر رسیدن گل تیم محبوبشان آنقدر از خود بی خود شده و کنترل خود را از دست دادند که الفاظ ناشایست، بی ادبانه و بسیار سطح پایین را به زبان آوردند. بدون تردید برای کسانی که خود را هنرمند یا رسانه ای می دانند و تصویرشان از طریق رسانه های مختلف برای مردم پخش می شود، نگه داشتن ادب از همه چیز مهم تر است.

چطور یک نفر می تواند داعیه هنرمندی و رسانه ای بودن و فرهنگ سازی داشته باشد اما خود اشاعه دهنده بی ادبی و بی فرهنگی باشد؟

این حرکت دور از فرهنگ لکه سیاه در داربی 81 بود که با ناراحتی و دلخوری شدید مسئولان و هواداران استقلال همراه شده است. بدیهی است که حق پیگیری قانونی این مسئله برای باشگاه استقلال و سرمربی محترم آن محفوظ است.

باشگاه استقلال از مسئولان رسانه ملی و هنری کشور انتظار دارد برای انتخاب این گونه افراد در کارهای رسانه ای و هنری تجدید نظری داشته باشند. در پایان هم یادآوری این نکته لازم است که ادب مرد به از دولت اوست.

کد مطلب 2957208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه