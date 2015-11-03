بیانیه باشگاه استقلال در مورد حرکت علی ضیاء

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، باشگاه استقلال طی اطلاعیه ای نسبت به اظهارات یکی از مجریان تلویزیونی خطاب به پرویز مظلومی ابراز تاسف کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برگزاری داربی 81، با شور، نشاط و رضایت عمومی هواداران فوتبال همراه بود و به دلیل خلق صحنه‌های جذاب و تماشایی به یک داربی ماندگار تبدیل شد اما انتشار ویدیویی از چند فرد نسبتا مشهور، باعث تاسف و ناراحتی همه اهالی فوتبال شد.

برخی که خود را چهره هایی رسانه ای و هنری می دانند، پس از به ثمر رسیدن گل تیم محبوبشان آنقدر از خود بی خود شده و کنترل خود را از دست دادند که الفاظ ناشایست، بی ادبانه و بسیار سطح پایین را به زبان آوردند. بدون تردید برای کسانی که خود را هنرمند یا رسانه ای می دانند و تصویرشان از طریق رسانه های مختلف برای مردم پخش می شود، نگه داشتن ادب از همه چیز مهم تر است.

چطور یک نفر می تواند داعیه هنرمندی و رسانه ای بودن و فرهنگ سازی داشته باشد اما خود اشاعه دهنده بی ادبی و بی فرهنگی باشد؟

این حرکت دور از فرهنگ لکه سیاه در داربی 81 بود که با ناراحتی و دلخوری شدید مسئولان و هواداران استقلال همراه شده است. بدیهی است که حق پیگیری قانونی این مسئله برای باشگاه استقلال و سرمربی محترم آن محفوظ است.

باشگاه استقلال از مسئولان رسانه ملی و هنری کشور انتظار دارد برای انتخاب این گونه افراد در کارهای رسانه ای و هنری تجدید نظری داشته باشند. در پایان هم یادآوری این نکته لازم است که ادب مرد به از دولت اوست.