دولت از كشتي حمايت خواهد كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" در نشست جامعه كشتي با رييس جمهور، محمد علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني و مهدي قدمي رييس مركز توسعه ورزش قهرماني نيز حضور داشتند. محمدرضا طالقاني در جلسه صبح امروز به تشريح عملكرد فدراسيون كشتي در سال 1384 پرداخت و گزارش جامعي را در خصوص پشتوانه سازي كشتي در رده هاي هاي نونهالان، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ارائه كرد.

برپايه اين گزارش، در اين ديدار رييس جمهور ضمن با تقدير از تلاش مسئولان براي برگزاري مطلوب رقابت هاي جام جهاني و جام تختي، حمايت خود را از كشتي اعلام داشت و با تاكيد بر خصايص جوانمردي اين رشته ، كشتي را ورزشي دانست كه متعلق به ايرانيان است.

رييس جمهور در بخشي از سخنان خود گفت: با توجه به اينكه تيم هاي پرسپوليس و استقلال از سوي مجلس حمايت مي شوند ، كشتي نيز مورد حمايت دولت واقع خواهد شد تا بيش از پيش بر موفقيت هاي آن افزوده شود.

مهندس علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني در نشست صبح امروزضمن تبريك به جامعه كشتي به مناسبت قهرماني در جام جهاني كشتي و جام تختي، حمايت سازمان تربيت بدني را از اين رشته اعلام كرد.