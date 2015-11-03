دو فوریت طرح کمک به مناطق سیل زده ایلام و لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز سه شنبه دوازدهم آبان ماه سال ۹۴ برگزار شد، طرحی دو فوریتی با امضای ۲۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران با موضوع کمک به استانهای سیل زده ایلام و لرستان وارد دستور جلسه شورای شهر تهران شد که پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان، به صورت دو فوریتی به تصویب رسید.

براساس این مصوبه شهرداری تهران مجاز است در قالب کمک، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی نشده شهرداری تهران به استانهای سیل زده ایلام و شهرستان کوهدشت جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها کمک کند.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران، به عنوان مخالف دو فوریت طرح و پیشنهاد بررسی طرح به صورت یک فوریت گفت: اکنون مشخص نیست که چه میزان از اعتبارات پیش بینی نشده شهرداری تهران باقی مانده است و باید برای تصویب چنین طرح هایی بررسی دقیق تری انجام گیرد تا مشخص شود که از چه محلی و چگونه می توان هزینه کرد.



وی همچنین به مبلغ پیشنهادی برای کمک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: دولت خود را مکلف به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان به این منطقه کرده است و این درحالی است که رقم پیشنهادی کمک مدیریت شهری نیز به همان میزان است و به نظر می رسد این تناسب منطقی نیست.



مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در موافقت دو فوریت طرح کمک به مناطق سیل زده کشور، گفت: اخباری که از این دو استان داریم، نشان می‌دهد که وضعیت خدمات‌رسانی در استان‌های اشاره‌شده و به‌ویژه کوهدشت و ایلام بحرانی است و مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند و اگر سیاست مدیریت شهری کمک است به دلیل شرایط کنونی بهتر است که با سرعت بیشتری این موضوع مصوب شود.



پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با ناگوار خواندن اتفاق رخ داده در این بخش از کشور گفت: این سؤال مطرح می‌شود که آیا جای ما برای کمک به دیگر استان ها با وزارت کشور عوض شده است؟ ضمن اینکه ما می خواهیم برابر با دولت به این مناطق کمک کنیم.



وی اظهار داشت: با این کار دومینوی خطرناکی برای شهرداری تهران آغاز می شود که با توجه به موضوعات مالی که شهرداری تهران با آن روبه روست ممکن است نتواند به این روند ادامه دهد.

محسن پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان آخرین موافق بررسی دو فوریتی طرح اظهار داشت: در حال حاضر زندگی جاری هموطنان در این منطقه از کشور با مشکل مواجه شده است به گونه ای که در این شهر هنوز یک جرثقیل برای کمک وجود ندارد.



مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در نهایت به قانون لزوم هزینه کرد بودجه هر شهرداری برای همان شهر اشاره کرد و اظهار داشت: احتمال بازگشت این طرح از فرمانداری بسیار زیاد است.



در نهایت با رای اعضای شورای شهر دو فوریت طرح به تصویب رسید و پس از بررسی متن مصوبه این طرح به تصویب رسید.