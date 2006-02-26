طرح روسيه همچنان روي ميز است/ دست سفير آمريكا و رژيم صهيونيستي پشت انفجار سامرا است

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، حميد رضا آصفي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه چرا عليرغم تاكيد رئيس جمهور در جلسه معاونين وزارت خارجه در هفته گذشته همچنان در اعلام سفراي سه كشور اروپايي انگليس فرانسه و آلمان تعلل مي شود، گفت: جلسه شوراي معاونين رئيس جمهور هفته پيش نبوده است ولي موضوع انتخاب سفرا مراحل خود را طي مي كنند و تعللي در اين زمينه نيست .

وي افزود: خيلي از سفرا به كشورهاي مختلف معرفي شده اند و در مورد برخي در حال انجام مقدمات است كه بروند.

سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: اين موضوع با توجه به مراحل انتخاب سفرا و تاييد آنها توسط رئيس جمهور اين موضوع زمان براست.

آصفي در خصوص مذاكرات ايران و روسيه كه در ايران در جريان است و در پاسخ به اين سوال كه خط قرمز ايران در طرح روسيه غني سازي اورانيوم است يا تحقيقات هسته اي گفت: مذاكره با روس ها ادامه دارد و طرح روسيه در دست بررسي است.

مذاكرات جدي و دقيقي از طريق هيات ايراني و روسي در دست بررسي است علاوه بر موضوع طرح روسيه مسائل مختلفي مورد بررسي قرار گرفت. از جمله موضوع نفت و گاز و مسائل اقتصادي .

وي افزود: توافق مهم بين ما و روس ها اين بود كه موضوع هسته اي ايران بايد در چارچوب آژانس مطرح شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: آنچه در طرح روسيه مطرح است ابعاد مالي و فني وسرمايه گذاري مشترك است كه بايد مورد بحث قرار گيرد. البته در كنار اين بايد تاكيد كرد كه همه چيز بستگي به شرايط مطلوب دارد و اگر موقعيت ديگري بوجود آيد طبيعي است شرايط را عوض خواهد كرد.

آصفي در خصوص موضوع باغ قلهك پاسخ به اين سئوال كه آيا نتايج بررسي هاي شما در مورد باغ قلهك كه در اختيار سفارت انگليس است ضرورت خروج ديپلمات هاي انگليسي از اين باغ را تاييد مي كند، گفت: اين موضوع بايد مسير حقوقي خود را طي كند و دوستان حقوقي ما روي اين موضوع كارمي كنند، اما زمان بر است.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات متكي و سولانا بعد از ديدارشان در بروكسل پرسيد آيا گفتگوهاي ما با اروپايي ها به بن بست رسيده است؟ سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داد: مذاكرات بروكسل بسيار سريع از سوي جمهوري اسلامي ايران نوعي اتمام حجت بود كه ما در بروكسل تاكيد كرديم كه مي خواهيم از طريق گفتگو موضوع را دنبال كنيم و طالب جنجال نيستيم و اعلام كرديم كه از حقوقمان نه مي توانيم و نه خواهيم گذشت.

وي درپاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم مواضع غير اصولي مسكو و پكن در نشست شوراي حكام عليه ايران گفتگوها با اين دو كشور ادامه داد و گفت: ما از همه ظرفيت هايمان تا جلسه آينده شوراي حكام استفاده خواهيم كرد و در اين زمينه تحرك خوبي هم داشته ايم .

وي به سفر مقامات روسيه و چين به ايران در روزهاي اخير و سفرهاي اروپايي متكي اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران در اين گفتگو ها و مذاكرات به دنبال برد و باخت و چانه زني نيستم حقوقمان را مي خواهيم و در خصوص آن نمي خواهيم چانه زني كنيم .

آصفي در ارزيابي از سفر رايس و در مخالفت هاي وزير خارجه آمريكا از كشور هاي منطقه در خصوص حماس و ايران گفت: اين سفر در محور حماس و ايران شكست خورد و كشورهاي منطقه پاسخ لازم را به خانه رايس داده اند .

وي افزود: عمر رابطه ما با اين كشورها بيشتر از سابقه آمريكا است.

آصفي تاكيد كرد: كشورهاي منطقه توجه دارند كه موضوع حماس و ايران بايد در اولويت قرار گيرد. انتظار رايس اين بود كه كشورهاي اسلامي بپذيرند به حماس نبايد كمك شود ، من فكر مي كنم به سوال خانم رايس مي بود كه به رژيم صهيونيستي كمك نشود چون حماس با راي دموكراتيك مردم سر كار آمده است و آنچه غير قانوني است رژيم اسراييل است.

خبرنگاري از طرح غني سازي محدود كه در رسانه هاي غربي در مورد ايران مطرح مي شود پرسيد آصفي توضيح داد: در ايران بحث بكارگيري تعدادي از سانتريفيوژها هيچ ارتباطي با غني سازي ندارد و بحث تحقيقات است ولي اين بحث مجزا و متفاوت از غني سازي است كه جمهوري اسلامي ايران اين كار را تاكنون انجام نداده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص دليل مذاكره با چين در روسيه علي رغم مواضع منفي آنها و طرح روسيه گفت: ديدگاههاي مختلف در كشور مطرح مي شود اما آنچه مهم است. اين است كه ما بايد از همه ظرفيت هايمان استفاده كنيم البته فقط چين و روسيه طرف مذاكرات ما نيستند بلكه جمهوري اسلامي ايران از همه ظرفيت ها و امكانات در گفتگو با همه كشورهاي ممكن اعم از اروپايي و آسيايي آمريكاي لاتين استفاده مي كند .

وي در مورد كمك 75 ميليون دلاري دولت آمريكا گروههاي ايراني به بهانه پياده كردن دموكراسي در ايران گفت: آمريكاييها 40-30 سال از دنيا عقب هستند . آنچه آمريكاييها در مورد ايران گفتند. مربوط مي شود به رژيم قبل و قبل از انقلاب اسلامي از 27 سال پيش تاكنون در ايران دموكراسي وجود دارد و سالي يك انتخاب برگزا رمي شود.

وي افزود: بهتر است آقاي بوش كمي روزنامه بخوانند تا از اواضاع دنيا مطلع شوند.

آصفي گفت : اين پول را فكر مي كنيم خرج محرومين و كساني كه در فقر اقتصادي بسر مي برند هزينه كنند بهتر است آمريكا پولش را دور مي ريزد.

وي افزود: چنين گروههاي اساسا در ايران وجود ندارد و آمريكاييها بي جهت خواب هاي آشفته مي بينند.

سخنگوي وزارت خارجه در خصوص ادعاهاي سفير آمريكا در عراق در خصوص دخالت ايران در فاجعه سامرا، اين اظهارات را وقيحانه و غير مسئولانه خواند و گفت: اين يك نيرنگ آشكار است آنچه در عراق و سامرا اتفاق افتاده است ابعاد خيلي گسترده اي پيدا كرده و ما دست سفير آمريكا و رژيم صهيونيستي را پشت قضيه مي بينيم .

آصفي در خصوص اهداف سفر هيات روسي به ايران وعلت عدم طرح پيشنهاد روسيه تا امروز درمذاكرات اين هيات با مقامات ايراني گفت: هيات روسي كه هنوز در ايران است و مذاكراتي صورت گرفته است تا فردا اين گفتگو ها ادامه خواهد داشت طرح روسيه همچنان روي ميز است اما اينكه نتيجه چه مي شود بايد منتظر پايان مذاكرات بود.

وي درخصوص موضوع طرح البرادعي كه اين روزها در رسانه ها مطرح است گفت: ما رسما طرحي دريافت نكرده ايم به صورت رسانه اي مطالبه مطرح شده است اگر به صورت رسمي داده شود و جزيياتش آشكار شود مي تواند در ايران مورد بررسي قرار گيرد.

خبرنگاري پرسيد: در شرايطي كه بهره گيري از فن آوري هسته اي حق مسلم ماست چرا حداد عادل رئيس مجلس در سفر به آمريكاي لاتين از كشورهاي اين منطقه در راي مخالف به قطعنامه به قدرداني كردند.

آصفي پاسخ داد: در اين سفرها موضوعات مختلفي مطرح شود ا دب اسلامي و ايراني حكم مي كند كه در دنيايي كه حقوق همديگر را پايمال مي كنند اگر كسي از حقوق ما حمايت كرد بد نيست و به جاست كه تشكر كنيم .

وي اعلام كرد: همانگونه كه از اقدام كوبا و ونزوئلا تشكر كرديم از موضع برزيلها نيز به صراحت گلايه كرديم.

خبرنگاري پرسيد: آقاي متكي در بروكسل گفتند كه موضوع هولوكاست آنگونه كه در رسانه ها مطرح شد موضع رئيس جمهور ايران نبوده است، از نظر وزارت خارجه اين موضوع هولوكاست افسانه بوده يا نبوده است؟ حرفه هاي رئيس جمهور چند جنبه داشت اول اينكه د رمورد هولوكاست بررسي شود در اروپا در شرايطي كه اجازه داده مي شود و واضع بر وجود خدا بحث شود. رئيس جهمور گفتند راجع به اين اتفاق هم بحث شود. دوم اينكه غربيها عمدا بر اين موضوع سرپوش گذاشته اند كه رئيس جمهور گفتند اگر چنين جنايتي صورت گرفته اول خودشان بايد پاسخ بدهند و ديگر اينكه نمي توانند مدعي حقوق بشر باشند . ضمن اينكه نمي توانند با حمايت از جنايات رژيم صهيونيستي بر اين موضوع سرپوش بگذارند.

وي با بيان اينكه غرب و رژيم صهوينستي در پي اظهارات دكتر احمدي نژاد در موضع انزاو قرار گرفته و پاسخي نداده اند افزود: به فرض اينكه اين اتفاقات هولوكاست رخ داده باشد، هيچ ربطي به رژيم صهيونيستي ندارد چون اساسا در آن زمان چنين رژيمي وجود نداشته است .

آصفي تاكيد كرد: هرچه دامنه اين بحث روشن تر شود غربي ها بيشتر در گوشه گرفتار خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال برگزاري جلسه اي با كشورهاي اروپايي تا پيش از نشست شوراي حكام گفت: فعلا چنين چيزي در دستور كار نيست اما اگر تا زمان آژانس هم باز هم فرصتي باشد با كشورهاي مختلف صحبت نشود اين كاررا خواهيم كرد.

آصفي در خصوص كمك ايران به حماس گفت: وقتي مقام معظم رهبري براين موضوع تاكيد دارند اين يك وظيفه است ، حماس گروهي هستند كه از طريق انتخاب آزاد به قدرت رسيده اند وظيفه همه كشورهاست كه به اين دولت كمك كنند.

سخنگوي وزارت خارجه در خصوص اخباري مبني بر تمركز تحقيقات پنتاگون بردامن زدن به اختلافات قومي در ايران گفت: اين موضوع چيز جديدي نيست آمريكا از ابتداي انقلاب درصدد تفرقه افكني بوده و درهمه حوادث مقطعي به طور پنهان و آشكار نقش داشته است .

آصفي در خصوص قرار داد 100 ميليارد دلاري با چين و ارتباط آن با حمايت اين كشور از موضوع هسته اي ايران گفت: در مذاكرات با چين راجع به همه چيز صحبت كرديم ولي پيوندي به موضوع هسته اي نزديم .

وي ياد آور شد: در مورد موضوع هسته اي چيني ها تاكيد داشتند كه موضوع ايران بايد در چارچوب آژانس بماند.

آصفي در خصوص جنجالهاي رسانه اي بر سر پروژه نمك سبز در ايران گفت: اگر در اين خصوص اگر ابهامي باشد با آژانس صحبت مي كنيم و البته چيز خيلي مهمي نيست و موضوع بسياركم اهميتي است كه در گذشته هم مطرح بوده است.

وي در خصوص انتظار ايران از آژانس در آستانه نشست آتي شوراي حكام گفت: انتظار داريم مثل جلسه قبل سياسي نباشد. آژانس بايد به فكر حفظ جايگاه حرفه اي خودش باشد.

خبرنگاري از آصفي پرسيد آيا از ديدگاه شما چين و روسيه هم در نشست پيشين شوراي حكام در دام آمريكا افتاده اند . آصفي پاسخ داد : اين يك فرد بيكاري بودكه آمريكا در نشست قبلي انجام داد و برخي كشورها تهديد بشر ند و برخي تطميع .

وي در عين حال تصريح كرد: ما از اين فضا سازي ها و جوي كه حاكم شد نگران نيستم و تحقيقات را ادامه مي دهم و بحث تحقيقات به تعليق درنخواهد آمد فكر مي كنيم اگر فشارها سنگين تر شود ما از حقوقمان كوتاه نخواهيم آمد.ي ما از حقوق خود نمي گذريم و بر آن پافشاري خواهيم كرد.

خبرنگاري پرسيد : ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور مبني بر ممنوعيت واردات 59 قلم ازكالاهايي كه مشابه داخلي دارند نشان دهنده آماده شدن ايران براي تحريم است آصفي پاسيخ داد: اين كار صرفا در جهت حمايت از توليد كنندگان داخلي است . و اينكار در همه دنيا از طريق سوبسيد و تعرفه هاي سنگين اجرا مي شود.