تهدید دائمی ایران به گزینه نظامی نشان دهنده خوی استکباری آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد ایزدی در مصاحبه با "رویداد" در خصوص دلایل تداوم دشمنی دنیای استکبار با جمهوری اسلامی ایران گفت: «اگر ایران کشور مهمی نبود، دغدغه ای از سوی طرف مقابل احساس نمی شد. کشورمان خصوصیات ژئوپلیتیکی دارد که این اهمیت را افزایش می دهد.»

وی ایران را تنها کشوری خواند که به منابع نفت و گاز خلیج فارس و آسیای میانه دسترسی دارد و افزود: «در تاریخ سازمان سیا اولین کشوری که در آن کودتا شد، ایران بود. هرچند کشورمان کم آب است یا ترافیک سرسام آوری دارد ولی این ویژگی های ژئوپلیتیکی موجب اهمیت یافتن آن است.»

ایزدی با اشاره به نزدیکی کشورمان به فلسطین گفت: «قانونی در سال ۲۰۰۸ در امریکا تصویب شد که بر اساس آن دولت امریکا موظف است همه کشورهای خاورمیانه را رصد کند و اجازه ندهد هیچ کشوری به سمت الگوی قدرتمند ایران رود.»

وی افزود: «اینکه امریکا می خواهد ساختار تحریم ها را نگه دارد، به این خاطر است که طرف مقابل می داند ایران از رژیم صهیونیستی قوی تر است؛ بنابراین قصد دارند دست و بال ما را ببندند.»

ایزدی اسلام شیعی را مخالف استکبار دانست و گفت: «استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب مایل نبود یک فرد مجتهد در رأس کشوری با این درجه اهمیت باشد که اگر قدرتمند شود، الگویی برای مسلمانان نفاط دیگر دنیا خواهد بود.»

این تحلیلگر حوزه سیاسی بیان داشت: «اگر کشورمان بیش از این الگو قرار گیرد، نه تنها منافع امریکا را در منطقه بلکه در تمام دنیا تحت الشعاع قرار می دهد.»

ایزدی گفت: «دعوای ما با امریکا بر اساس سیاست های خصمانه این کشور است. خاصه در هفته ۱۳ آبان و داغ شدن شعار مرگ بر امریکا، بدلیل عملکرد دولت این کشور است!»

وی تصریح کرد: «مردم ایران با تحریم ها زندگی می کنند و این سیاست ها اتفاقی نیست؛ بلکه دارای طراحی و برنامه ریزی است.»

ایزدی افزود: «امریکا سختی و هزینه های این کار را می پردازد و این بدلیل نوع حکومت و ملت جمهوری اسلامی ایران است.»

وی ایران ستیزی را ناظر بر گفتار و رفتار امریکا خواند و افزود: «امریکایی ها در حوزه سیاست های اعمالی و اعلامی ضد ایران هستند و همچنین تاریخچه سیاهی در نحوه برخورد با ایران دارند.»

ایزدی در پایان خاطرنشان ساخت: «حداقل کاری که می توان انجام داد، این است که ملت ما نفرت خود را نسبت به امریکایی ها اعلام نمایند.»