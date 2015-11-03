کشته شدن دو کارگر در آتش سوزی کارگاه تولید روکش صندلی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، در اثر وقوع حادثه آتش سوزی که روز سه شنبه در یک کارگاه تولید روکش صندلی رخ داد، دو کارگر کشته و دو کارگر دچار سوختگی شدند.

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پلیس در محل حادثه اظهار داشت: پس از وقوع حادثه و اطلاع نیروی انتظامی، پلیس در اولین فرصت خود را به محل حادثه رساند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: این حادثه در یک کارگاه تولید روکش صندلی در خاتون آباد پاکدشت رخ داد که عوامل امدادی نیز برای کمک به حادثه دیدگان در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه تأسف بار، دو کارگر جان خود را از دست داده و دو کارگر دیگر که نتوانسته بودند خود را نجات دهند، دچار سوختگی شدند.

سرهنگ آدینه وند گفت: علت و چرایی این حادثه توسط دستگاه های مسئول در دست بررسی بوده و پس از بررسی مستندات اعلام می شود.

وی تأکید کرد: دو مصدوم این حادثه نیز برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.