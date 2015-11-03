رنکینگ المپیکی تکواندوکاران اعلام شد/ مردانی در یک قدمی کسب سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر ، فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ جديد ۴ وزن المپیکی را برای حضور هشت تکواندوکار هر وزن در مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ سال ۲۰۱۵ را اعلام کرد که طی آن عاشورزاده، خدابخشی، حجی‌زواره، اسبقی و مردانی با كسب جايگاه مناسب در این رده بندی جواز حضور در این مسابقات را کسب کنند. چ

در این رده بندی امتیازات مرحله سوم مسابقات جایزه بزرگ در منچستر ، بازيهاي المپيك نظاميان جهان و رقابتهای آزاد صربستان، برزيل، اقيانوسيه، تيرينيداد و قزاقستان محاسبه شده است.تکواندوکاران تيم ملي کشورمان از اين ۷ مسابقه، تنها در مسابقات گرندپري منچستر و آزاد قزاقستان حضور داشتند و ۳ ملي پوش كشورمان هم در تركيب تيم ملي نيروهاي مسلح در مسابقات نظاميان جهان به دیدار رقبای خود رفتند.

بر همین اساس فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم ، مهدی خدابخش و مسعود حجی زواره در وزن ۸۰- جایگاه قبلی خود را حفظ کرده اند و سجاد مردانی با امتیازاتی که در دو ماه گذشته کسب کرد از مکان هفتم به ششم رسید تا شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک داشته باشد.

با اعلام اين رنكينگ، نفرات اول تا هشتم هر وزن ۱۴ و ۱۵ آذرماه در مسابقات نهایی جایزه بزرگ در مكزيكو سيتي به مصاف همی روند. این رقابتها از سری مسابقات G۸ است و دارندگان مدال طلا، نقره و برنز هركدام ۸۰، ۴۸ و ۲۸.۸ امتياز بدست مي آورند و در نهایت چهره شش تکواندوکار برتر هر وزن برای کسب سهمیه قطعی المپیک مشخص خواهد شد.

از تیم ملی تکواندو ايران، فرزان عاشورزاده در وزن اول، بهنام اسبقي در وزن دوم، مهدي خدابخشي و مسعود حجي زواره در وزن سوم و سجاد مرداني در وزن چهارم جواز شركت در اين مسابقات مهم و سرنوشت ساز را بدست آوردند تا ايران تنها كشوري باشد كه توانسته ۵ نماينده را در ۴ وزن المپيكي در اختيار داشته باشد.



بعد از ايران، كره جنوبي با ۵ نماينده در ۳ وزن، بيشترين دعوت شده را دارد، و در ادامه آلمان و مكزيك ۳ نماينده در ۳ وزن، بل‍ژيك و روسيه دو نماينده در دو وزن، انگليس و ازبكستان، دو نماينده در يك وزن و كشورهاي پرتغال، اسپانيا، مولداوي، فرانسه، گابن، آذربايجان، تركيه و آرژانتين هركدام يك نماينده در يك وزن را برروي شياپ چانگ خواهند فرستاد.

رده بندی جدید فدراسیون جهانی در چهار وزن المپیکی بخش مردان :

•وزن اول المپیک (۵۸- کیلوگرم)

۱- فرزان عاشورزاده از ايران با ۴۴۲/۱ امتياز

۲- "تاهیون کیم" از کره جنوبی با ۴۱۱/۰۴ امتياز

۳- "روی باراگانسا" از پرتغال با ۲۸۸/۹۶ امتياز

۴- "لونت تونكات" از آلمان با ۲۵۴/۸۳ امتياز

۵- "كسر رودريگوز" از مكزيك با ۲۳۶/۰۶ امتياز

۶- "تائي مون چا" از كره جنوبي با ۲۱۸/۴۶ امتياز

۷- "سي محمد كتبي" از بلژيك با ۲۱۸/۰۹ امتياز

۸- "لوكاس گازمان" از آرژانتين با ۲۱۵/۵۲ امتياز

۹- "كارلوس ناوارو" از مكزيك با ۲۱۴/۳۷ امتياز

۱۰- "سافوان خليل" از استراليا با ۱۹۳/۱۴ امتياز

...

۳۲- آرمين هادي پور از ایران با ۹۰/۶۹ امتياز



•وزن دوم المپیک (۶۸- کیلوگرم)

۱- "الکسی دنیسنکو" از روسیه با ۳۷۷/۸۱ امتیاز

۲- "دائی هون لی" از کره جنوبی با ۳۵۹/۲۸ امتياز

۳- "جواد اچاب" از بلژیک با ۳۴۴/۵۱ امتیاز

۴- "سروت تازگل" از تركيه با ۲۸۸/۷۴ امتياز

۵- "سائول گوتيروز" از مكزيك با ۲۸۱/۹۹ امتياز

۶- "جول گونزالز بونيلا" از اسپانيا با ۲۷۷/۵۱ امتياز

۷- بهنام اسبقي از ايران با ۲۳۱/۳۱ امتياز

۸- "هون كيم" از كره جنوبي با ۲۱۱/۰۴ امتياز

۹- "ابل مندوزا" از مكزيك با ۱۹۸/۵۵ امتياز

۱۰- "ماكسيم پوتوين" از كانادا با ۱۸۵/۱۵ امتياز

...

۱۶- ابوالفضل يعقوبي از ايران با ۱۴۳/۳۴ امتياز



•وزن سوم المپیک (۸۰- کیلوگرم)

۱- مهدي خدابخشي از ايران با ۴۲۰/۸۶ امتياز

۲- "ارون کوک" از مولداوی با ۳۳۹/۹۳ امتیاز

۳- "البرت گائون" از روسیه با ۳۱۱/۶۲ امتیاز

۴- "لوتالو محمد" از انگليس با ۲۵۴/۴۵ امتياز

۵- مسعود حجی زواره از ایران با ۲۵۳/۷۲ امتیاز

۶- "دامون سانسوم" از انگليس با ۲۴۲/۱۰ امتياز

۷- "طاهير گوليك" از آلمان با ۲۳۸/۷ امتياز

۸- "رنه ليزاگارا" از مكزيك با ۲۳۶/۷۸ امتياز

۹- "چيك صلاح" از ساحل عاج با ۲۲۱/۴۴ امتياز

۱۰- "يورل ادريانو" از مكزيك با ۲۱۸/۰۹ امتياز



•وزن چهارم المپیک (۸۰+ کیلوگرم)



۱-"ديميتري شوكين" از ازبكستان با ۳۷۷/۹۲ امتياز

۲- "جسور بايكازوف" از ازبكستان با ۳۵۱ امتياز

۳- "رادیک ایساو" از آذربایجان با ۳۲۷/۶۷ امتیاز

۴- "انتوني اوبامه از گابن با ۲۷۹/۷۳ امتياز

۵- "دونگمين چا" از كره جنوبي با ۲۷۸/۷۶ امتياز

۶- سجاد مردانی از ایران با ۲۴۹/۸۲ امتیاز

۷- "والكر وودزيچ" از آلمان با ۲۴۴/۶۶ امتياز

۸- "ام بار انديايه" از فرانسه با ۲۳۲/۳۵ امتياز

۹-"ماهاما چو" از انگليس با ۲۱۸/۱۱ امتياز

۱۰- "رافائل كاستيلو" از كوبا با ۲۰۸/۲ امتياز

...

۲۸- اميد عميدي از ايران با ۱۱۴/۴۸ امتياز