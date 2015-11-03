فروش اراضی عباس آباد قانونی و بر اساس مصوبه هیات وزیران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نوروزی گفت: فروش اراضی عباس آباد از قانون خاصی پیروی می کند و این قانون بر اساس مصوبه هیات وزیران تصویب شده است و به موجب این قانون خاص بخش هایی از آن به یک نهاد دولتی فروخته شد، در نتیجه هیچ گونه تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.



وی با اشاره به گزارش رسانه ها درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی عباس آباد گفت: از دیدگاه حقوقی هیچ گونه تخلفی در رابطه با فروش بخشی از اراضی عباس آباد صورت نگرفته است و استنادات مطرح شده هیچ گونه مستندات حقوقی ندارد.



وی درباره اظهارت مقام معظم رهبری مبنی بر عدم فروش اراضی عباس آباد نیز بیان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری و فرامین ایشان همیشه در صدر اقدامات شهرداری بوده است و درباره اراضی عباس آباد نیز به همین منوال بوده است. تدبیر مقام معظم رهبری این بوده است که در اراضی عباس آباد ساخت و ساز خصوصی صورت نگیرد که این اقدام اصلا صورت نگرفته است و از این به بعد نیز صورت نخواهد گرفت.



مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه رسانه ها در هر مساله ای تفحص کنند گفت: شهردرای تهران آماده است تا با پاسخ گویی ابهامات را در این زمینه برطرف کند. این که رسانه ها فقط به بازنشر مطالب یکدیگر بپردازند، صحیح نیست بلکه باید با رجوع به شهرداری و آگاهی از مستندات نسبت به انتشار گزارش های خود اقدام کنند. و

نوروزی در عین حال تاکید کرد که شهرداری تهران مستنداتی دارد که بر اساس آن همه ابهامات را برطرف خواهد کرد. به گفته مدیرکل حقوق شهرداری تهران به علت وجود گزارش حسابرسی امکان هیچ تخلفی وجود ندارد و ما از رسانه ها نیز این انتظار را داریم تا پاسخ های مستند شهرداری تهران را منعکس کنند.