صدرنشینی پیکان در هفته شکست خیبر و صنعت‌/پاس فاتح فینال قعرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری ۹ مسابقه پیگیری شد که در تهران پیکان صدرنشین که تا دقیقه ۸۳ از میهمانش آلومینیوم اراک پیش بود، در نهایت برابر این تیم به تساوی یک بر یک رضایت داد اما با توجه به توقف خانگی فجرسپاسی برابر میهمانش مس رفسنجان، همچنان به خاطر گل زده بیشتر نسبت به رقیب شیرازی در صدرجدول باقی ماند.

خونه به خونه رده سومی که هفته پیش با ۴ گل در زمین آلومینیوم اراک شکست خورده بود، در این هفته در خانه با نتیجه ۲ بر یک صنعت نفت آبادان را شکست داد تا ضمن تحکیم جایگاهش در رده سوم، یک ناکامی دیگر را برای صنعتی‌ها در این فصل رقم بزنند. مس کرمان هم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته میهمانش خیبر خرم‌آباد را با یک گل شکست داد تا در رده چهارم جدول باقی بماند.

ماشین‌سازی هم در خانه ایرانجوان بوشهر شکست خورد و در بخش پائینی جدول، شهرداری اردبیل با برتری مقابل میهمانش توانست به بخش بالایی جدول برسد ولی نساجی در زمین گیتی‌پسند اصفهان متوقف شد. همچنین در نبرد قعرنشینان تیم پاس در خانه با یک گل فولادیزد را شکست داد با صعود یک پله‌ای در جدول، به آینده امیدوارتر شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده از هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - خیبر خرم آباد صفر

* داماش گیلان یک - گل‌گهر سیرجان صفر

* خونه به خونه ۲ - صنعت نفت آبادان یک

* فجرسپاسی شیراز صفر - مس رفسنجان صفر

* گیتی‌پسند اصفهان صفر - نساجی مازندران صفر

* شهرداری اردبیل ۲ - آلومینیوم هرمزگان صفر

* پاس همدان یک - فولاد یزد صفر

* پیکان تهران یک - آلومینیوم اراک یک

* ایرانجوان بوشهر ۲ - ماشین‌سازی تبریز یک

هفته سیزدهم از مسابقات لیگ دسته اول امروز با دیدار نفت مسجدسلیمان - پارسه تهران به پایان می‌رسد.

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول:

۱- پیکان تهران ۲۸ امتیاز (۲۰ زده - ۸ خورده)

۲ فجرسپاسی شیراز ۲۸ امتیاز (۱۸ زده - ۶ خورده)

۳- خونه به خونه بابل ۲۴ امتیاز

۴- مس کرمان ۲۳ امتیاز

۵- آلومینیوم اراک ۱۹ امتیاز - تفاضل گل ۵+

۶- صنعت نفت آبادان ۱۹ امتیاز - تفاضل گل ۳+

۱۹- پاس همدان ۱۱ امتیاز - تفاضل گل ۴-

۲۰- فولاد یزد ۱۱ امتیاز - تفاضل گل ۵-