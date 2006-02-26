روسيه علاقه مند راه اندازي هرچه سريعتر نيروگاه هسته اي بوشهر است

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع در هئيت روسيه كه رياست آن را رئيس آژانس انرژي اتمي اين كشور برعهده دارد و هم اكنون در ايران به سر مي برند، درگفتگو با ايتارتاس خاطرنشان كرد كه روسيه علاقه مند راه اندازي هر چه سريعتر نيروگاه هسته اي بوشهر است، اما احداث اين نيروگاه به دلايل فني به تعويق مي افتد.

وي با تاكيد بر اين مسئله كه "در ابتدا قرار بود اين نيروگاه سال جاري راه اندازي شود،اما اين كار به خاطر دلايل فني دشوار است .



اين متخصص روسي با ذكر يك مثال كه عمليات كابل كشي تنها يكي از عملياتهاي زيادي است كه بايد پيش از راه اندازي راكتور انجام شد،خاطر نشان كرد:"لازم است كه 2 هزار كيلومتر كابل كشي كه در ژانويه آغاز شد، انجام شود و ممكن است تنها 200 كيلومتر كابل كشي براي يك ماه انجام شود.



اين متخصص چندين دلايل را براي تاخير در ساخت اين نيروگاه به ويژه تامين تجهيزات از كشور ثالث عنوان كرد كه براي مثال به اوكراين - كه از تامين يك توربين خودداري كرد-، اشاره كرد و بيان داشت كه "اين وسيله بايد در روسيه ساخته شود" .



اين منبع متذكر شد كه دراين بين مشكلات بزرگي در رابطه با تامين تجيزات براي بوشهر به وجود آمده است كه به شركت آلماني زيمنس مربوط مي شود؛ روسيه نيز در اين زمينه مشكلاتي دارد كه به شكل مالكيت شركت روسي اتمستروي اكسپرت بر مي گردد.



وي همچنين با اعلام اين مطلب كه هم اكنون برنامه كاري مشخص است و هيچ مشكل سياسي وجود ندارد، ادامه دارد كه روسيه علاقه مند به راه اندازي هرچه سريعتر راكتور نيروگاه بوشهر هستيم، اما قابل قبول نيست كه بخواهيم امنيت اين نيروگاه را به خطر بيندازيم .



اين عضو هيئت روسيه قول داد كه متخصصان روسي به سرعتي كه فناوري اجازه مي دهد، نيروگاه هسته اي بوشهر را خواهند ساخت.



اين كارشناس اين احتمال را كه ممكن است، ايران، روسيه را به خاطر تاخير در ساخت اين نيروگاه جريمه كند، منتفي دانست و خاطر نشان كرد كه جريمه و تحريم در اين قرارداد درج نشده است و تحريمها در صورتي اعمال خواهد شد كه اين قرارداد فسخ شود .



ويدر اين رابطه تاكيد كرد كه ما خواهان احداث اين نيروگاه هستيم نه فسخ آن و در صورت فسخ اين قرار داد روسيه بايد 40 ميليون دلار به ايران جريمه پرداخت كند.



سرگئي كرينكو رئيس آژانس اتمي روسيه صبح امروز به منظور بازديد از چگونگي ساخت وگفتگو درباره برنامه كارهاي باقي مانده صبح امروز وارد نيروگاه هسته اي بوشهر شد، اما اين منبع به ايتارتاس گفت كه شرايط تامين سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر كه قرارداد آن يك سال پيش توسط رئيس سابق انرژي اتمي روسيه به امضاء رسيد، امروز مورد توافق قرار خواهد گرفت .