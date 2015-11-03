تداوم سقوط حجم تجارت خارجی در ۷ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران گزارش داد: واردات كشورمان در مدت ۷ ماهه اول امسال به ۲۴ ميليارد و ۷۷ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات ۲۱.۰۹ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.



همچنين در ۷ ماهه اول امسال ميزان صادرات غير نفتي كشورمان به ۲۴ ميليارد و ۱۳۱ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۵.۹ درصد كاهش داشت.



اقلام عمده صادرات غير نفتي در مدت ياد شده شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل، پروپان مايع شده و قير نفت بوده و عمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان بوده اند.



عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به ذرت دامي با سهم ۳.۳۸ درصدي از كل ارزش واردات، دانه گندم به جز گندم دامي و لوبياي سويا هر كدام با ۲.۰۹ درصد و برنج و كنجاله سويا هر كدام با ۱.۸۴ درصد اختصاص دارد كه به ترتيب از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند وارد كشور شده است.