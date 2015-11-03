صیانت از محیط‌ زیست باید دغدغه همه مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه، روز سه‌شنبه در نشست شورای آموزش، پژوهش، فناوری و اتاق فکر محیط‌ زیست که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: رویکرد دولت توجه به محیط‌ زیست و تضمین سلامت مردم است و به‌تبع آن در استان‌ها نیز این موضوع را جدی گرفته‌ایم تا از نعمت‌های خدادادی حفاظت کنیم.

استاندار از فعالیت‌های انجام‌شده برای ساماندهی زباله در استان تشکر کرد و افزود: خوشحالیم امروز زباله مشتری دارد و دیگر روی دست ما نمانده که فقط هزینه ایجاد کند اما در انتخاب بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های جدید تولید انرژی از پسماند باید دقت لازم صورت گیرد.

استاندار در خصوص طرح تأمین بخشی از سوخت کارخانه سیمان از پسماندهای شهری گفت: با توجه به پیشرفت‌های علمی صورت گرفته، بکار گیری پسماند به‌عنوان سوخت در صنعت‌کار ارزشمندی است که در راستای حمایت از محیط‌ زیست باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: با این حجم بالای پسماند در استان می‌توان در به‌کارگیری زباله به‌عنوان سوخت در صنعت با توجه به هماهنگ بودن این فرآیند با محیط‌ زیست به‌خوبی استفاده کرد.

روزبه بیان کرد: پسماندها به لحاظ اقتصادی و صنعتی اهمیت زیادی دارند و باید از فرصت ایجادشده برای کاهش هزینه‌ها در بخش صنعت هم از آن استفاده کرد که در این زمینه لازم است به شکل جامعی به موضوع پسماند نگاه کنیم و روستاها را نیز از طریق مدیریت پسماند از آلودگی نجات دهیم.

استاندار قزوین در خصوص تولید کمپوست از زباله برای تأمین نیاز بخش کشاورزی تصریح کرد: باید در این حوزه کارشناسی لازم صورت گیرد زیرا در حال حاضر می‌توان بادانش فنی و مهندسی این پسماند را مدیریت کرد تا هم محیط‌ زیست تهدید نشود و هم از مزایای اقتصادی آن بهره‌برداری کرد.

وی استفاده از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: سمن‌ها در ایام عزاداری امسال فرهنگ‌ سازی خوبی در حوزه مدیریت پسماند و جمع‌آوری زباله‌های هیئتت های مذهبی در مراسم عزاداری انجام دادند که جای تقدیر دارد و می‌تواند الگوسازی شود.

وی بیان کرد: در آموزه‌های دینی، مسائل آموزشی و فرهنگی و نوع برخورد با محیط‌ زیست فراوان تأکید شده و اگر به آن توجه کنیم بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی حل می‌شود.

استاندار گفت: ظرفیت ۵۷۰ تن زباله تولیدی در استان با در نظر گرفتن روستاها تا یک هزار تن قابل افزایش است و بخش خصوصی در طرح‌های ارائه‌شده می‌تواند در این بخش نیز سرمایه‌گذاری کند.

روزبه یادآور شد: در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای زندگی کرده‌ایم که با نادیده گرفتن اصول زیست‌محیطی و نابود کردن نعمت‌های خدادادی با توسعه فنّاوری و روی آوردن به صنعت و ماشینی شدن برای خود بلایای زیادی ایجاد کرده‌ایم که امروز برای رهایی از آلودگی‌ها باید هزینه‌های زیادی را متقبل شویم.

استاندار اظهار داشت: اگر به زندگی طبیعی بازگردیم بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.