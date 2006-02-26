ابومازن احتمال استعفاي خود را بعيد ندانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابومازن افزود : درصورتي كه پيروزي اخير حماس منجر به جلوگيري از پيشبرد روند صلح شود، از مسئوليت خود كناره گيري خواهم كرد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين دراين گفتگو تصريح كرد: چنانچه به نقطه غيربازگشت برسم و باوركنم كه قادربه انجام وظايف خود نيستم ،دراين صورت به سمت خود پايبند نخواهم بود.

وي افزود: باور من مهم است و مانند عمل من است و درصورتي كه قادر به انجام آن باشم، ادامه مي دهم، درغير اين صورت به عنوان رئيس تشكيلات خودگردان به فعاليت خود ادامه نمي دهم.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ادامه داد : باور من اين است كه كرسي رئيس تشكيلات خودگردان في نفسه نه هدف است و نه نهايت هدف، بلكه وسيله اي براي انجام ماموريت و كمك به ملت است؛ درصورتي كه موفق شوم سمت خود را حفظ خواهم كرد در غير اين صورت كناره گيري خواهم رفت .

ابومازن همچنين از جامعه بين المللي خواست به حماس وقت دهد و ازتحت فشارقراردادن اين جنبش پرهيز كند.

ابومازن ادامه داد: من تمام سياستي را كه درپيش خواهم گرفت، براي آنها تشريح كردم وحماس هم اكنون با توجه به برنامه هاي اعلام شده تشكيلات خودگردان درسياست خود تجديد نظر مي كند، لذا من معتقدم كه بهتراست ازمنزوي كردن شديد اين جنبش خودداري شود.

وي گفت : من معتقدم شرايط روز به روز بهتر مي شود ومسئولان حماس امروز با رهبران كشورهاي عربي واسلامي و ساير كشورها مثل روسيه ديدارمي كنند و آنها مي توانند به اظهارات اين مسئولان گوش دهند .

ابومازن ياد آورشد : من معتقدم كه آنها امروزمسئول هستند و بايد عملا مسئوليت پذيرباشند، ضمن اينكه سياست انعطاف پذير با سياست بين المللي داشته باشند.

وي اسماعيل هنيه نخست وزير دولت آتي تشكيلات خودگردان فلسطين را فردي دور انديش و از شخصيتهاي تعقل گراي حماس توصيف كرد.

ابومازن گفت : حماس بايد به توافقنامه ها به ويژه توافقنامه اسلو ونقشه راه پايبند باشد.



وي درپاسخ به اين سوال كه آيا معقتد است حماس بايد ازهدف خود براي نابودي اسرائيل دست بكشد و مقاومت بر ضد اين رژيم را متوقف كند،گفت : حماس بايد دررويكردي شفاف و روشن در اين مسير داشته باشد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در پايان از جامعه بين المللي خواست مردم فلسطين رابه خاطر گزينه دمكراتيك مجازات نكنند، اما وي گفت كه تنها كمكهاي ايران به فلسطينيان پاسخگوي نيازهاي همه فلسطينيان نمي باشد.

درهمين حال روزنامه اماراتي البيان اعلام كرد: محمود الزهار از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) تاكيد كرد: آمريكا خدا نيست كه از آن اطاعت كنيم.

وي درحاشيه سلسله نشست هاي اتحاديه پارلمانهاي عربي كه در امان پايتخت اردن برگزار شد، دركنفرانس خبري گفت:ما با يك دولت هسته اي به نام اسرائيل روبرو هستيم و ما مي توانيم در تمام جبهه اين دشمن را شكست دهيم.

الزهارافزود : ما به اسرائيل به عنوان يك رژيم رو به اضمحلال نگاه مي كنيم وما نه تنها با اين رژيم مذاكره نمي كنيم، بلكه به برنامه مقاومت ادامه مي دهيم .