۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

امیر کویت به روسیه سفر می کند

«صباح الاحمد الصباح» امیر کویت هفته آینده برای دیدار با مقامات روسی به مسکو سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «صباح الاحمد الصباح» امیر کویت هفته آینده به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان این سفر با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند.

قرار است دو طرف در جریان دیدار با یکدیگر در مسکو درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه بحران سوریه بحث و تبادل نظر کنند.

این در حالی است که فردا نیز قرار است «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ضمن سفر به مسکو با مقامات روسی درباره راهکارهای حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کند.

