ضرورت ایجاد سامانه رصد برای انجام واکنش سریع درخصوص تهدیدات زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه رجایی بعداز ظهر سه شنبه در همایش پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تکیه بر فرمایش مقام معظم رهبری و سند راهبردی پدافند زیستی کشور اظهار داشت: پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی برای انسان بوده و از درون ما را مصون می سازد و ما باید این مصونیت را در خود ایجاد کنیم.

وی تحقق این مصونیت را با پدافند غیرعامل دانست و افزود: در سند چشم انداز، با تأکید بر سیاست بازدارندگی، قرار گرفتن در مسیر پیشرفت در اولویت بوده و لازمه این سیاست بازدارندگی، هوشمندی استراتژیک است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی، هدف از تدوین سند راهبردی پدافند زیستی کشور را ایجاد درک واحد و مناسب از مفهوم پدافند زیستی در ذهن مسئولین و مختصصان این حوزه و ایجاد چشم انداز، رسالت، اهداف و راهبردهای مشترک به منظور اقدام هدفمند، هماهنگ، همسو و هوشمند همه دستگاه های ذی ربط دانست و ادامه داد: هم افزایی این دو اصل موجب حصول برتری امنیتی به عنوان چشم انداز امنیتی کشور و اتخاذ سیاست های مناسب تر، کم هزینه تر و اثر بخش تر در مواجهه با تهدیدات می گردد.

وی ضمن تشریح عملکرد ۹ ماهه این کمیته، احصاء تهدیدات در زمینه های مختلف عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای در کلیه بیمارستان های استان(HSI)، هماهنگی با کارگروه پدافند غیرعامل استانداری در جهت تهیه EOP برای کلیه مراکز حیاتی و حساس استان، همکاری با کارگروه پدافند غیرعامل استانداری در جهت تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل استان، مکان یابی برای برپایی بیمارستان صحرایی در سطح شهرستان های استان، مکان یابی محل فرود بالگرد در کلیه شهرستان های استان، شناسایی و پیشگیری از شیوع آنفلونزای فصلی در زمستان سال گذشته، هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در برخورد با ویروس کرونا حین بازگشت حجاج و انجام مانور و آموزش، انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص افزایش آمادگی پدافندی در مواجهه احتمالی با پدیده های جوی در زمستان سال جاری را از اقدامات انجام یافته در این بازه زمانی دانست.

رجایی، در پایان ضمن اشاره به اهداف و برنامه های آتی کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه تبریز، فعال شدن هرچه بیش تر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه، تشکیل جلسات، کارگاه ها و کلاس های آموزشی برای مدیران و کارمندان، بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیرمراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی، کسب و ارتقای آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، ایجاد و توسعه سامانه رصد، پایش و برنامه ریزی برای واکنش سریع، شناسایی مراکز حیاتی، حساس و مهم، توسعه آموزش و پژوهش در حوزه پدافند، ارزیابی ریسک و تهیه نقشه خطرپذیری منطقه تحت پوشش دانشگاه، تدوین سند دانشگاهیی پدافند بر اساس اسناد بالادستی و الزام پیوست پدافندی در طراحی و ساخت فضاهای فیزیکی را از اهداف و برنامه های آتی این کارگروه خواند.