۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

سه مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش در اسپانیا دستگیر شدند

وزارت کشور اسپانیا امروز در بیانیه ای از دستگیری سه مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور اسپانیا امروز با انتشار بیانیه ای از بازداشت ۳ مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی وابسته به عناصر تکفیری-صهیونیستی داعش خبر داد.

در این بیانیه آماده است: این ۳ نفر در حال تدارک برای ارتکاب یک حمله تروریستی در شهر «مادرید» اسپانیا بوده اند که پس از شناسایی توسط عوامل امنیتی این کشور بازداشت شدند.

این افراد بین بین ۲۶ تا ۲۹ سال داشته، مراکشی الاصل هستند و در پایتخت اسپانیا دستگیر شدند.

وزارت کشور اسپانیا تأکید کرد که هر سه نفر، به صورت کاملی سازمان یافته بوده و هر یک نقش مشخصی را بر عهده داشتند.

