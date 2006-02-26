اجاره خوابگاه هاي دانشجويي در ايام تعطيلات نوروز منطقي نيست

"حسين سجادي" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين مطب، افزود: دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هر ساله خوابگاه هاي دانشجويي را در تعطيلات عيد نوروز به كاروان راهيان نور اجاره مي دهد و دانشجويان مجبور به تخليه كامل خوابگاه هستند.
دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از تهيه برنامه غذايي توسط شوراي صنفي اين دانشگاه خبر داد و اضافه كرد: برنامه غذايي تهيه شده توسط شوراي صنفي كه مورد تاييد مسئولين نيز قرار گرفته بود اجرا نشد.
سجادي گفت: مسئولين دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر جوجه كباب را به بهانه تابوي آنفولانزاي مرغي از برنامه غذايي سلف سرويس حذف كردند.
نظر شما