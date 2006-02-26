  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

دبير شوراي صنفي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در گفتگو با "مهر" :

اجاره خوابگاه هاي دانشجويي در ايام تعطيلات نوروز منطقي نيست

اجاره خوابگاه هاي دانشجويي در ايام تعطيلات نوروز منطقي نيست

خوابگاه هاي دانشجويي از اول مهر ماه تا پايان امتحانات نيمسال دوم در اجاره دانشجويان است و اين منطقي نيست كه در ايامي مانند تعطيلات بين دو ترم و تعطيلات نوروزي به غير از دانشجويان نيز اجاره داده شود.

"حسين سجادي" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين مطب، افزود: دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هر ساله خوابگاه هاي دانشجويي را در تعطيلات عيد نوروز به كاروان راهيان نور اجاره مي دهد و دانشجويان مجبور به تخليه كامل خوابگاه هستند.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از تهيه برنامه غذايي توسط شوراي صنفي اين دانشگاه خبر داد و اضافه كرد: برنامه غذايي تهيه شده توسط شوراي صنفي كه مورد تاييد مسئولين نيز قرار گرفته بود اجرا نشد.

سجادي گفت: مسئولين دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر جوجه كباب را به بهانه تابوي آنفولانزاي مرغي از برنامه غذايي سلف سرويس حذف كردند.

کد مطلب 295734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها