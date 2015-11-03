دانشگاه باید کانون علم، دین و فرهنگ باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء هاشمی عصر سه شنبه در اختتامیه همایش اهل بیت (ع) و تولید علم، گفت: وقتی یک سال پیش موضوع برگزاری جشنواره های رضوی در دانشگاه های کشور مطرح شد تصمیم بر این بود که حداکثر سه جشنواره ملی این چنینی در دانشگاه ها برگزار شود ولی زمانی که این مسئله در جمع معاونان فرهنگی دانشگاه ها عنوان شد، تعداد زیادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه شیراز اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: سلسله جشنواره های رضوی شامل ۱۶ جشنواره است که تا به حال تعدادی از آن در تهران، مشهد، اصفهان و گیلان و از این قبیل برگزار شده و به بار نشسته و تعدادی دیگر نیز در آینده برگزار می شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این حرکت برای ما الهام بخش و حاوی این پیام بود که ظرفیت دانشگاه ها برای مشارکت در حوزه های فرهنگی بیشتر از چیزی است که تصور می شد.

هاشمی گفت: فرهنگ رضوی یکی از مبانی رواج فرهنگ گفتگو و تبادل نظر در جامعه ایرانی است و می تواند افق گسترده ای برای ما باز کند.

وی اظهار داشت: جشنواره اهل بیت (ع) و تولید علم نشان داد که اگر دانشگاه ها بخواهند به عنوان کانون دنش، فرهنگ و دین در حوزه فرهنگ حرکت کنند سرمایه غنی در اختیار دارند.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: دانشگاه مطلوب دانشگاهی است که کانون علم، دین و فرهنگ باشد و عزت و اقتدار جامعه با اتکا بر این نوع دانشگاه ها میسر می شود.

هاشمی بیان کرد: غنی بودن سیره اهل بیت (ع) و فرهنگ ما مورد تاکید بوده ولی گاهی آن قدر در این باره شعار داده ایم که مجبور شده ایم اثبات کنیم اما از عهده آن بر نیامده ایم و در نتیجه جوانان ما دچار ناباوری شده اند.

وی گفت: معتقدیم فرهنگ ما به عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی با اتکا به پیشینه های تاریخی ریشه های عمیقی دارد و وقتی درباره فرهنگ دینی صحبت می کنیم اهل بیت (ع) مظهر تام و تمام این فرهنگ هستند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پس کاوش درباره اهل بیت (ع) نه تنها یک کار علمی و فرهنگی بلکه فعالیتی هویت بخش است که می تواند راه طولانی پیش پای ما قرار دهد.

هاشمی اظهار کرد: اگر فقط به مواردی مثل مرثیه سرایی، دعا، نیایش و اجتماعات سرشار از احساسات تکیه کنیم نمی توانیم با مخاطب دانشگاهی ارتباط برقرار کنیم ولی اگر با رویکرد علمی بتوان سبک دینی و علمی را از اهل بیت اقتباس کنیم و تاثیر آن را در زندگی امروز نشان دهیم به این شکل فقط جنبه تاریخی ندارد و می تواند برای امروزه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ اهل بیت و تولید علم زمانی به هم پیوند می خورد که با احساس نیاز همراه باشد.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تولید علم بدون اجتهاد و فقط با داشتن دغدغه و عشق ورزیدن میسر نیست بلکه باید استمرار و تلاش و کوشش داشت.

هاشمی تاکید کرد: ترجمه مطالب و بهره بردن از آن ها زمانی اشتباه است که ما فقط مصرف کننده باشیم و در تولید سهمی نداشته باشیم.

وی گفت: اگر مدعی هستیم که در مبانی و منابع فرهنگ دینی ما ذخایر ارزشمندی وجود دارد، که همین طور است، باید باور کنیم می توانیم با آن ها نیازهایمان را برطرف کنیم که باید برای این مسئله کار علمی کرد که این امر فقط در دانشگاه میسر است.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نمی توانیم خود را بی نیاز از علم بدانیم چرا که نمی خواهیم ضعیف باشیم.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از ۱۴ مقاله برگزیده همایش اهل بیت (ع) و تولید علم تقدیر به عمل آمد.