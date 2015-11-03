«جواهری گنبد» مهمان «متین ورامین» است/تقابل جوانان و باتجربه ها

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهارم رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور گرامیداشت ۲۰۰ شهید والیبالیست، چهارشنبه ۱۳ آبان راس ساعت ۱۷، تیم های جواهری گنبد و متین ورامین در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف هم می روند.

این دیدار را محمد شاهمیری و محمد عشقدوست به عنوان داوران اول و دوم قضاوت می کنند و نظارت آن نیز بر عهده اسماعیل صباغ است.

گنبدی ها در هفته سوم میزبان گوهرکویر زاهدان بودند که در دیداری یک طرفه با نتیجه سه بر صفر به برتری رسیدند تا با روحیه ای مضاعف به ورامین بروند.

جواهری گنبد در اندیشه پیروزی

شاگردان عظیم جزیده که در فاصله کمتر از یک هفته مانده به آغاز رقابت ها، جایگزین نماینده فارس شدند، تا این لحظه شگفتی ساز لیگ بوده اند و با کسب دو پیروزی و یک شکست، با هفت امتیاز پس از تیم های شهرداری ارومیه، کاله مازندران و شهرداری تبریز، در مکان چهارم جدول قرار دارند.

گنبدی ها با ترکیبی از بازیکنان بومی و میانگین سنی ۲۳ سال، یکی از جوان ترین تیم های لیگ هستند و با تکیه بر رسول آقچه لی و اسماعیل مسافر (بازیکنان تیم ملی نوجوانان) و البته سخی عیدی و وفا زیتونلی به ورامین رفته اند تا شانس خود را برای پیروزی امتحان کنند.

سرمربی جواهری اعتقاد زیادی به شاگردانش دارد و گفته که تیمش در تمامی دیدارها برای پیروزی به میدان خواهد رفت و این در حالی است که نماینده گنبد در صورت پیروزی در این دیدار، ۱۰ امتیازی خواهد شد تا به صدر نزدیک تر شود.

متین ورامین با منتخبی از باتجربه ها

در آن سو ورامینی ها با هدایت محمد ترکاشوند و بازیکنان با تجربه ای چون علیرضا نادی، رحمان داوودی، مصطفی شریفات، محمد محمدکاظم، احسان شیرکوند و وحید والی، در هفته سوم نتیجه را دو به سه مقابل میزبان تازه وارد خود آرمان اردکان واگذار کردند و در حال حاضر با یک پیروزی و دو شکست با سه امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار دارند.

میانگین سنی تیم متین ورامین ۲۹ سال بوده و مهم ترین فاکتورشان تجربه است و می خواهند با پیروزی در این دیدار، از نیمه پایینی جدول خارج شوند و باید دید ترکاشوند چه تدبیری برای کنترل آقچه لی و زیتونلی به کار خواهد گرفت.

تقابل جوانان گنبدی مقابل باتجربه های تیم متین ورامین، جذاب ترین بخش این رقابت خواهد بود و باید دید در نهایت چه تیمی پیروز از میدان خارج می شود.

برنامه سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر والیبال

در سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر والیبال که به صورت هم زمان برگزار می شود، تیم قعرنشین گوهرکویر زاهدان میزبان شهرداری ارومیه صدرنشین است، آرمان اردکان از کاله مازندران پذیرایی می کند، آلومینیوم هرمزگان رو در روی شهرداری تبریز قرار می گیرد و در تهران تیم های سایپا و بانک سرمایه به مصاف هم می روند، همچنین دیدار تیم های ثامن الحجج خراسان و پیکان تهران به دلیل خستگی تیم پیکان که در رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان حضور داشت، به زمان دیگری موکول شد.