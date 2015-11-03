به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعید مهدوی کنی سه شنبه شب در سومین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی که در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، با تبیین اندیشههای آیتالله مهدوی کنی پیرامون علوم انسانی اظهار داشت: آیتالله مهدوی کنی علاقه مند بودند و آرزو داشتند که دانشگاه امام صادق(ع) تجسم عینی پیوند حوزه و دانشگاه باشد.
وی تاکید کرد: آیتالله مهدوی کنی تولید اندیشه، علم دینی، فکر و علم انسانی اسلامی را در پناه این رویکرد میدانستند و شاگردان خود را در این مسیر هدایت میکردند.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در مورد شیوه فعالیت این دانشگاه گفت: این مجموعه اگرچه در چارچوبهای مقررات دانشگاهی عمل میکرد، اما در آن ارزشهای حوزوی و علوم حوزوی به عنوان اصل و مبنای غیرقابل تغییر بر رفتار علمی و پژوهشی دانشگاه قرار گرفته بود.
وی تصریح کرد: ایشان معتقد بودند که بدون در نظر گرفتن اقتضائات یک جامعه، علوم انسانی اسلامی نمیتواند پیاده شود و یا منتظر شکوفایی این علم باشیم.
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