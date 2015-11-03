به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به اینکه شهرداری‌ها با اختصاص نیم درصد از درآمد خود به کتابخانه‌های عمومی، نقش بسیار مهمی در توسعه کتابخانه‌ها ایفا می‌کنند، اظهار داشت: شهرداری‌های استان تا پایان سال نسبت به تسویه حساب خود با کتابخانه‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به درآمدهای محدود کتابخانه‌ها و منابع اعتباری ناکافی آنها عنوان کرد: پیشرفت کتابخانه‌ها نباید به دلیل نبود اعتبارات متوقف بماند و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها باید در این زمینه وارد عمل شوند.

میرمحمدی با اشاره به فضای نامطلوب برخی کتابخانه‌ها در سطح استان تاکید کرد: لازم است در این زمینه توجه ویژه‌ای مبذول شود و نواقص موجود در کتابخانه ها ی فعال که ناشی از عدم اطلاعات کافی اداره کنندگان در راستای ایجاد پویایی و نشاط درونی در مدیریت کتابخانه ها است، برطرف شود.

نحوه فعالیت کتابداران در جذب مردم به کتابخانه‌ها اثرگذار است

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کتابداران نقش بسیار مهمی در جذب مردم و جوانان به کتابخانه ها دارند، افزود: کتابدار باید در کارش سرعت عمل داشته باشد و در کمترین زمان کتاب را به مراجعه کننده تحویل دهد و در زمینه معرفی کتابهای جدید و ارزشمند به مراجعان ابتکار عمل داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این جلسه با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه اظهار داشت: کتاب‌هایی که برای کتابخانه‌ها انتخاب می‌شود، باید با فرهنگ شهر و استان متناسب باشد و در این زمینه لازم است به نیازهای بومی و منطقه ای توجه نشان داده شود.

لزوم درخواست شهرستان‌ها برای دریافت کتاب‌های متناسب با فرهنگ بومی

علی غیاثی ندوشن با تاکید بر اینکه در حال حاضر انتخاب کتاب برای کتابخانه‌ها به صورت متمرکز انجام می شود، افزود: درخواست کتاب باید از سوی استانها باشد و هر استان باید متناسب با نیازهای خود، درخواست‌هایش را ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته کتاب عنوان کرد: امسال نیز مانند سال گذشته، روستاهای دوستدار کتاب در استان یزد معرفی می شوند و امیدواریم در استان یزد نیز امسال همچون سال قبل، روستای برتر در این زمینه وجود داشته باشد.

غیاثی ندوشن با بیان اینکه در تهیه و تدوین برنامه ها، از فرمانداران شهرستانها نیز نظرخواهی انجام شده است، افزود: فرمانداران نیز می توانند برنامه های خود برای هفته کتاب را ارائه دهند تا برای اجرای آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

نیمی از کتابخانه‌های یزد فاقد فضای استاندارد هستند

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به شاخص‌های کتابخوانی در استان یزد اظهار داشت: یزد تقریبا در همه شاخص‌ها رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در این زمینه برخوردار است.

رقیه دوست فاطمی‌ها بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۳ کتابخانه‌ها در استان یزد فعال هستند که متاسفانه ۵۰ درصد این کتابخانه‌ها از فضای فیزیکی نامناسب و غیراستانداردی برخوردارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان برای ۸۹ هزار و ۴۰۱ عضو وجود دارد که در این شاخص‌ها در سطح کشور حائز رتبه‌های برتر هستیم.

دوست فاطمی‌ها همچنین با اشاره به وجود ۲۷ کتابخانه روستایی در استان یزد خاطرنشان کرد: در حال حاضر به ازای ۹ هزار و ۶۰۰ نفر در استان یزد یک کتابخانه وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پرداخت سهم نیم درصد شهرداری های استان یزد به کتابخانه های عمومی عنوان کرد: استان یزد در زمینه جذب این درآمد از شهرداری رتبه نخست را در کشور دارد و برخی شهرداری ها نظیر شهرداری بهاباد و عقدا هم اکنون به جای نیم درصد، یک درصد از درآمد خود را به کتابخانه ها اختصاص داده اند.