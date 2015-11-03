تهدید تیم ملی فوتسال به ترک برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران ظهر امروز سه شنبه (به وقت محلی برزیل) به شهر اوبرابا برزیل رسید تا خودش را برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ آماده کند. تیم ملی چهارشنبه شب در اولین دیدار خود در این مسابقات به مصاف کلمبیا خواهد رفت.

با این حال هنوز دقایقی از حضور تیم ملی در شهر اوبرابا نگذشته بود که صدای اعتراض ملی پوشان و کادر فنی تیم به خاطر نامناسب بودن شرایط هتل و وضعیت بد آن بلند شد. مربیان تیم ملی اعلام کردند که این وضعیت در شان تیم ملی نیست و تهدید کردند اگر قرار باشد تیم ملی در چنین هتلی اقامت داشته باشد، تیم را به ایران بر می‌گردانند.

این اعتراض مورد قبول سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال که همراه تیم در برزیل به سر می‌برد قرار گرفته و مقرر شد تا هتل تیم ملی تغییر کند.