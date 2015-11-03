مازندران ۱۱۰ دانش آموز و شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شعبانی شامگاه سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس آموزش‌وپرورش نکا اظهار داشت: حضرت امام راحل با تفکر اسلامی و تاسی از نهضت حسینی در محرم و صفر پیوند عاطفی و ماندنی را در ۱۳ آبان ۵۷ رقم زد.

وی با اشاره به ۱۱۰ شهید دانش‌آموز و فرهنگی مازندران افزود: عظمت و تاریخ ماندگار انقلاب اسلامی در ۳۶ سال اخیر نشان از مدیریت و درایت معمار کبیر انقلاب است چراکه بافرمان به هنگام این مرد آسمانی نوجوانان و جوانان این مرزوبوم برای ایستادگی و دفاع از ملت به پا خواسته و اقتدارشان را به نمایش همگان گذاشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش مازندران بابیان اینکه منافع ملت ایران باید رونمایی شود تصریح کرد: تسخیر لانه جاسوسی نمادی از ایستادگی ملت ایران است و درواقع ایران اسلامی نشان داد اجازه نمی‌دهد ذره‌ای از حقش ضایع و پایمال شود چراکه در هر شرایطی دفاع حق ملت ایران و منافع این خاک گران‌بهای باید حفظ و رونمایی شود.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش مازندران، مشارکت‌پذیری در دولت یازدهم در تمامی سطوح شدت یافته است چراکه سعی شده در تمامی سطوح از پتانسیل‌های عظیم درون مدارس استفاده شود و درواقع مشارکت‌پذیری شرط اولیه بالندگی نظام آموزشی در تمامی برهه‌ها در سال‌های متمادی بوده است.

حسین پالار مدیر جدید آموزش‌وپرورش نکا نیز در ادامه مراسم اظهار داشت: آموزش‌وپرورش مکانی است تا بتوانیم باتدبیرمان پنجره‌های امید را به روی دانش‌آموزانمان گشوده و به تاسی از پیامبر اعظم چراغ راه هدایت بشریت را فروزان و روشن نگه‌داریم.

مدیر جدید آموزش‌وپرورش نکا افزود: آموزش‌وپرورش وارث نتایج کارهای شتاب‌زده، عجولانه و غیر کارشناسانه است لذا ما در این برهه از زمان به دنبال مقصر نیستیم چراکه به دنبال برون‌رفت و برطرف کردن ازاین‌دست مشکلات هستیم.

مدیر آموزش‌وپرورش نکا آموزش‌وپرورش را مآمن همگان دانست و همچنین بیان کرد: ما با استفاده وبه بارگیری مناسب از خرد جمعی به دنبال پارلمان فرهنگیان هستیم چراکه آموزش‌وپرورش به‌عنوان مآمن همگانی به‌تنهایی نمی‌تواند اقشار جامعه را هدایت کند.

همچنین در این مراسم از زحمات ۵۲ ماهه اصغر کارگر مدیر سابق آموزش‌وپرورش نکا قدردانی و حسین پالار به‌عنوان مدیر جدید اداره آموزش‌وپرورش نکا معرفی و منصوب شد.