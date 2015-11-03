چاه های غیرمجاز آب در شهرستان بناب پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بناب با بیان اینکه وضعیت آب های زیرزمینی بناب همچنان درحال افت است و نمی توان آن را کتمان کرد؛ افزود: وضعیت بحران آب شهرستان باعث شده تا مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و از طریق مراجع قانونی اقدامات لازم انجام گیرد.

به گفته وی، شرایط منابع آب بناب از وضعیت بحران عبور کرده و به یک تهدید جدی تبدیل شده است.

فرماندار بناب شرایط آب در این شهرستان را بحرانی خواند و یادآور شد: روز به روز شرایط آبی منطقه وخیم تر می شود و مدیریت وضع موجود با اهمیت است و باید تدبیر کنیم که چگونه شرایط فعلی را پشت سر گذاشته و دورنمای قابل قبولی را مدنظر قرار دهیم.

فرج اللهی با اشاره به وضعیت بارندگی درشهرستان گفت: تاکنون ۴۵ میلی متر بارندگی در شهرستان اتفاق افتاده که در مدت مشابه سال قبل ۱۳۶ میلی متر بارندگی اتفاق افتاده بود که کاهش محسوسی را شاهد هستیم.

وی ضمن تقدیروتشکر از همکاری و تلاشهای مسئولان شهرستان درانسداد چاههای غیرمجاز بخصوص مسئولان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شهرستان خواستار استمرار آن شد.

فرماندار بناب به آمار نگران کننده وجود چاه های غیرمجاز در منطقه نیز اشاره و تصریح کرد: از ۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه دریاچه ارومیه تعداد ۴ هزار و ۷۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان بناب قرار دارد و با توجه به اینکه ۳ هزار و ۱۴۰ حلقه چاه مجاز در این شهرستان وجود دارد، تعداد و آمار چاه های غیرمجاز بیشتر از چاه های مجاز و دارای پروانه است.

وی گفت: اگر با این روند برداشت آب از چاه های غیرمجاز ادامه یابد، شهرستان بناب در آستانه یک تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

فرماندار بناب تصریح کرد: علیرغم اینکه توسعه باغات در شهرستان بناب را ممنوع کرده ایم، باز با ادامه این روند باغات منطقه در آستانه نابودی است.

فرج اللهی یکی از راههای نجات و برون رفت از شرایط فعلی را نصب کنتورهای هوشمند در باغات بناب دانست و از مسئولان امورآب خواست اقدامات عملی را دراین خصوص انجام دهند.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده شهرداری بناب در زمینه اجرای طرح آبیاری قطره ای در فضای سبز و پارک های این شهر در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه، از سایر ادارات شهرستان نیز خواست در این زمینه قدم های لازم را بردارند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب به کشاورزان نیز توصیه کرد از کشت محصولات نیازمند آب بیشتر شامل پیاز، گوجه فرنگی و هویج خودداری نموده و به کشت جایگزین که نیاز به آب کمتری دارند، مبادرت کنند.

فرج اللهی در بحث مسائل مربوط به دریاچه ارومیه از انجمن های مردم نهاد شهرستان نیز تقدیر و تشکر کرد و از آنها خواست در مباحث مربوط به مسائل آب نیز بطور جدی وارد عمل شوند و از همه روش های ممکن برای نشان دادن وضعیت بحران آب استفاده کرده و راههای صرفه جویی و مدیریت منابع آبی را برای مدم اطلاع رسانی کنند.

فرماندار بناب در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگاران از انسداد ۴۸ حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در این شهرستان خبرداد و گفت: بعد از پلمپ این چاه ها خوشبختانه شاهد کاهش برداشت ۱.۵ میلیون مترمکعب آب طی سال جاری از منطقه بناب هستیم.

فرج اللهی با بیان اینکه انسداد ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز در سطح شهرستان در دست اقدام است، افزود: در سال جاری همچنین ۱۵ دستگاه حفاری غیرمجاز دستی نیز توسط ماموران و مراجع قانونی توقیف شده است.