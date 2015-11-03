روح ۱۳ آبان استکبارستیزی ملت است/ آمریکا از بدعهدی دست بردارد

میرهادی قره سید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور پرشور و باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نتایج و اثرات زیادی در جوامع بین المللی دارد، ادامه داد: روز ۱۳ آبان به نام روز مبارزه با استکبار نام‌ گذاری شده است که در سه دوره مختلف از تاریخ در روز ۱۳ آبان اتفاقات مهمی رخ داده است.

وی سپس افزود: تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سه اتفاق مهمی بودند که این روز را به روز سرنوشت سازی در تاریخ انقلاب تبدیل کردند.

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو سپس با اشاره به اینکه نسل جوان و نوجوان کشورمان باید با تاریخ این کشور و آرمان های شهدا آشنا شوند، گفت: جوانان و نوجوانان امروز باید به حسین فهمیده اقتدا ‌کنند و این شهید بزرگوار را الگو قرار دهند، شهدای دانش اموز ما درس عزت و آزادگی و ایثار را در جنگ و دفاع مقدس یاد گرفتند و به بزرگ مردان تاریخ این انقلاب تبدیل شدند.

قره سید با تاکید بر اینکه دشمنان این نظام به طور حتما فردا راهپیمایی ۱۳ آبان را دقیق رصد خواهند کرد، ابراز داشت: حضور مردم و به خصوص نسل جوان در این راهپیمایی پیام های زیادی همچون استکبارستیزی نسل جدید انقلاب، به دشمنان دارد.

وی سپس با اشاره به اجرای برجام و با تاکید بر اینکه آمریکا باید از بدعهدی دست بردارد، گفت: مردم ما هرگز جنایت های این کشور را علیه انقلاب اسلامی ایران فراموش نمی کنند.