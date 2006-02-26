انتخابات كانون پژوهشگران خانه موسيقي به 20 اسفند موكول شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، طي نشستي كه عصر ديروز و با حضور 32 نفر از اعضاي 71 نفره كانون پژوهشگران خانه موسيقي تشكيل شد، عليرغم گزارش رئيس و بازرس هيئت مديره كانون پژوهشگران خانه موسيقي اين مجمع به حد نصاب نرسيد و انتخابات هيئت مديره و بازرسان جديد به 5 روز بعد موكول شد.



در ابتداي جلسه ، رئيس هيئت مديره كانون پژوهشگران خانه موسيقي گزارش عملكرد اين كانون را ارائه كرد و سپس بازرس كانون پژوهشگران خانه موسيقي با تذكر چند نكته آيين نامه اي به قرائت گزارش بازرسان پرداخت.

در ادامه فرشاد توكلي، يكي از اعضاي هيئت مديره جهت قرائت آيين نامه جديد از مجمع خواست كه راي خود را نسبت به مفاد تغيير يافته اعلام كنند كه اين امر با اعتراض چند تن از حاضرين و يكي از اعضاي هيئت مديره كانون مواجه شد. علت اين مخالفت هم به حد نصاب قانوني نرسيدن اعضاي كانون بود.

با منتفي شدن برگزاري انتخابات كانون پژوهشگران خانه موسيقي اعضاي اين كانون به انتقاد از عملكرد ضعيف كانون ها پرداختند كه ابوالحسن مختاباد يكي از اعضاي هيئت مديره، آشنا نبودن با فعاليت هاي صنفي را علت عمده اين مشكلات دانست و اين فعاليت را امري نو پا در ايران دانست.

در پايان جلسه اعلام شد انتخابات كانون پژوهشگران خانه موسيقي روز شنبه 20 اسفند ساعت 15 در محل اصلي خانه موسيقي برگزار خواهد شد.