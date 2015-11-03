اولاند برای کنفرانس تغییرات جوی از پوتین دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که شخصاً از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دعوت کرده است تا در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که از ۳۰ نوامبر تا ۱۱ دسامبر سال جاری در «پاریس» پایتخت فرانسه برگزار می شود شرکت کند.

اولاند در یک گفتگوی رادیویی اعلام کرد: من شخصاً از پوتین برای شرکت در نشست پاریس دعوت کردم. با وجود این که ممکن است پیرامون برخی مسائل اختلاف نظر داشته باشیم، اما چون مسائل آب و هوایی بر زندگی ما تأثیرگذار است، باید در آن ها رویکرد واحدی را اتخاذ کنیم.