  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۵۹

اولاند برای کنفرانس تغییرات جوی از پوتین دعوت کرد

اولاند برای کنفرانس تغییرات جوی از پوتین دعوت کرد

رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که شخصاً از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب هوایی در پاریس دعوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که شخصاً از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دعوت کرده است تا در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که از ۳۰ نوامبر تا ۱۱ دسامبر سال جاری در «پاریس» پایتخت فرانسه برگزار می شود شرکت کند.

اولاند در یک گفتگوی رادیویی اعلام کرد: من شخصاً از پوتین برای شرکت در نشست پاریس دعوت کردم. با وجود این که ممکن است پیرامون برخی مسائل اختلاف نظر داشته باشیم، اما چون مسائل آب و هوایی بر زندگی ما تأثیرگذار است، باید در آن ها رویکرد واحدی را اتخاذ کنیم.

کد مطلب 2957442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها