استقبال کردهای ایرانی وخارجی ازنخستین جایزه ادبی مرحوم یونسی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جایزە ادبی کتاب کُرد با نام جایزه ادبی دکتر ابراهیم یونسی که قرار بود در ۱۹ بهمن ماه امسال در سالروز وفات ابراهیم یونسی در شهرستان بانه برگزار شود با توجه به پیش بینی هایی هواشناسی از وضعیت جوی بانه در این ماه شده به اسفندماه موکول شده است.

نخستین جایزه ادبی کتاب کُرد در بخش های شعر، داستان کوتاه و بلند(رمان) و ترجمه (از زبان کُردی به فارسی یا از کُردی به فارسی و زبان های دیگر) برگزارمی شود.

شرکت کنندگان باید از هر اثر خود چهار نسخه به زبان کُردی سورانی که در طول سه سال اخیر هم منتشرشدند به دبیرخانه ارسال کنند.

از دیگر بخش های این جایزه ادبی پژوهش و مقاله است و پژوهش هایی که با زبان های فارسی و کُردی با موضوع های ادبی و فرهنگی مربوط به مناطق کردنشین نوشته شده باشند در این جایزه ادبی شرکت داده می شوند.

در بخش ویژه نیز مقاله و تحقیقی که با موضوع معرفی کتاب هایی که با زبان کُردی نوشته شده و ویژگی های مقاله نویسی علمی در آن رعایت و در یکی از نشریات رسمی منتشر شده باشد در این جشنواره شرکت داده خواهد شد.

این جایزه ادبی با پشتیبانی مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر بانه برگزار می شود و درارتباط با بیان اهداف برگزاری این جایزه ادبی و ارائه گزارشی از تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه نشست خبری در کافه کتاب کال سنندج با حضور مدیرکل امور کتابخانه های استان کردستان، رئیس مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهردار بانه، جمعی از اعضای شورای اسلامی این شهر و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان برگزار شد.

ادبیات یکی از شاخصه های اصلی هویت فرهنگی وادبی یک ملت هستند

شهردار بانه در این نشست گفت: شهرداری تنها حامی مالی این جایزه ادبی است و هیچ گونه دخالتی در مباحث تخصصی ندارد و تمامی اقدامات مربوط به این کار فرهنگی ارزشمند توسط نویسندگان و صاحب نظران این حوزه انجام می شود.

بابک رستم‌‌‌پور بیان کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه گام موثری در راستای توسعه فرهنگ و هنر ادب کردی برداریم.

وی با بیان اینکه ادبیات یکی از شاخصه های اصلی هویت فرهنگی و ادبی یک ملت محسوب می شود، اظهراداشت: در صورتی که فضایی برای تقویت مسائل فرهنگی در جامعه ایجاد شود توسعه و پیشرفت هم براحتی بدست خواهد آمد.

وی عنوان کرد: در برهه کنونی یکی از بزرگترین مشکلات موجود در جامعه ما به ضعف ها و تنگناهای موجود در حوزه فرهنگی برمی گردد.

شهرداری بانه تا سه سال آینده حامی مالی جایزه ادبی کتاب کُرد خواهد بود

رئیس شورای اسلامی شهربانه هم دراین نشست گفت: شورا و شهرداری بانه حامی چندین برنامه فرهنگی وهنری هم چون جشنواره فیلم ژیار، شب شعر منطقه ای، جشنواره داستان نویسی بوده و هست.

وریا وثوقی اظهارداشت: حمایت مالی شهرداری از جایزه ادبی کتاب کُرد با هدف ایجاد محیطی مناسب برای حضور هنرمندان ونویسندگان و تبادل تجربیات و ایجاد فضایی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با نویسندگان وادیبان کُرد صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری این جایزه ادبی موجب می شود که مردم اقصی نقاط ایران، بانه را فقط با پاساژها و مجتمع های تجاری آن نشناسند و آگاهی پیدا کنند که نخبه های زیادی در این شهر پرورش پیدا کردند که نه تنها برای استان بلکه برای کشورمان هم بسیار مثمر ثمر بودند.

رئیس شورای اسلامی شهربانه اعلام کرد: شورا و شهرداری بانه برگزاری سالانه و حمایت مالی ازاین جایزه ادبی را تا سه آینده تضمین و تقبل می کند.

وثوقی عنوان کرد: احداث فرهنگسرا و موزه در بانه از جمله اقدامات فرهنگی دیگری است که شهرداری بانه استارت آن را از سال جاری زده است.

برگزاری جایزه ادبی کتاب کُرد تدوام داشته باشد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان هم در این نشست به برگزاری نخستین همایش ملی مترجمان کُرد ایرانی در سال ۹۲ در استان اشاره کرد و گفت: جای بسی خرسندی است که در ادامه این همایش امسال شاهد برگزاری جایزه ادبی کتاب کُرد برای اولین بار در استان هستیم.

اسماعیل احمدی عنوان کرد: زمانی که پیگیر اقدامات مربوط به همایش ملی مترجمان کُرد ایرانی هم چون دعوت از نویسندگان مطرح کشور برای شرکت در این همایش بودیم خیلی ها از کُرد بودن ابراهیم یونسی که یکی از مترجمان برجسته و نامی ایرانی است اطلاع نداشتند.

وی ادامه داد: ابراهیم یونسی چون کار حرفه ای خود را دنبال کرد توانست به قله های رفیع ادبیات و فرهنگ در ترجمه و تالیف دست پیدا کند.

وی بیان کرد: دکتر یونسی تنها به ترجمه آثار ادبی نویسندگان مطرح دنیا بسنده نکرد و در طول حیات بابرکتش آثار زیادی را هم تالیف کرد که بسیاری از آثار او هم چون کتاب داستان نویسی هنوز هم جزو برترین این حوزه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: امیدواریم هرسال شاهد برگزاری جایزه ادبی کتاب کُرد در استان باشیم.

ابراهیم یونسی ادبیات جهان را به ایرانی ها معرفی کرد

رئیس مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در این نشست گفت: متاسفانه در جامعه ما میزان مطالعه بسیار پایین است و همین مسئله منجر به ایجاد مشکلات فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی فراوانی شده است.

امید ورزنده عنوان کرد: مردم جامعه ما تصور می کنند کار و رسالت شهرداری و شورای شهر تنها عمرانی است در صورتیکه شهرداری ها در تمام دنیا متولی اقدامات فرهنگی هستند.

وی بیان کرد: امیدواریم دیگر شهرداری های سطح استان به ویژه شهرداری سنندج ازاقدام شهرداری بانه در برگزاری جایزه ادبی کتاب کُرد و دیگر کارهای فرهنگی که توسط این نهاد برگزار می شود، الگو برداری کنند.

وی نحوه نوشتن آثار به زبان کُردی هم در رسانه ها و هم در تعدادی از کتاب ها را آشفته و غیر استاندارد خواند و افزود: : یکی از مزیت های برگزاری این جایزده ادبی این است که شیوه و نحوه استاندارد نوشتن آثار به زبان کردی ایجاد می شود.

رئیس مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: یکی از دغدغه های موجود در برگزاری این جایزه ادبی انتخاب آثاری است که از استاندارد لازم برخوردار باشند.

ورزنده با اشاره به اینکه ابراهیم یونسی نخستین کسی است که ما را با نحوه داستان نویسی آشنا کرد، گفت: همه ما مدیون دکتر ابراهیم یونسی هستیم و او یکی از مترجمان برجسته کشورمان است که ادبیات جهان را به ایرانی ها شناساند.

ارسال ۳۰ اثر از داخل کشور به دبیرخانه جایزه ادبی کتاب کُرد

فریا یونسی یکی از فعالان فرهنگی شهرستان بانه و یکی از عوامل اجرایی برگزاری جایزه ادبی کتاب کُرد است، که در این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این جایزه ادبی می توانند تاپایان آذرماه سال جاری آثار خود را به نشانی بانه کدپستی ۱۵۱ ارسال کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگانی هم در اقلیم کردستان عراق برای دریافت آثار علاقمندان به شرکت در این جایزه ادبی تعیین شدند، اظهارداشت: تاکنون ۳۰ اثر از نویسندگان و ادیبان و شاعران کُرد از داخل کشور به دبیرخانه این جایزه ادبی در بانه و آثار زیادی هم به آدرس های تعیین شده در اقلیم کردستان عراق ارسال شده است.

یونسی با اشاره به اینکه ۹ مقاله هم در ارتباط با شیوه نوشتن ابراهیم یونسی به دبیرخانه ارسال شده است، ادامه داد: برای هر بخش این جایزه ادبی چندین نفر به عنوان داور تعیین می شوند.

وی اظهارداشت: برای داوری آثارنویسندگان و ادبای خارجی که در این جایزه ادبی شرکت کردند در حال رایزنی برای تعیین داور از خارج کشور هستیم.